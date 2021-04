El testimonio de Analía Ibañez, en el rescate de Fabiana: "La regla uno es no separarse"

Fueron muchas las personas que estuvieron participando arduamente en la búsqueda de Fabiana Cari, la joven que permaneció dos días extraviada en la quebrada de San Lorenzo, siendo hallada con vida y con una buena recuperación.

Quien estuvo participando en el operativo fue Analía Ibáñez Sierra, cuya historia resuena aún en el recuerdo de los salteños cuando ella se perdió en el cerro Pacuy durante el año pasado, quien sentida por lo ocurrido no dudo en sumarse a la búsqueda de Fabiana.

Analía acompañó a la familia de Fabiana en sus horas de incertidumbre, y también se sumó al equipo del SAMEC que subió hasta Laguna Seca, a 2000 metros de altura, para colaborar con la expedición que tenía como objetivo encontrar viva a la joven desaparecida. Estuvo con el montañista que se lesionó durante el rescate, y también pudo acercarse a Fabiana.

“La geografía de la yunga es diferente a la del lugar donde yo me perdí. Yo veía que las nubes bajaban y pensaba que ojalá ella haya encontrado un lugar donde cobijarse para cuando este mejor pueda salir”, contó Analía en el diálogo que tuvo con Central Policial en CNN Salta -94.7 MHZ-.

A esto contó que fue inevitable hablar sobre su experiencia. Recordó que ella se golpeó la cabeza y que estuvo en un estado de conmoción que le alteró la conciencia. “Yo estaba en un limbo que, si bien no me permitió orientarme para salir por mis propios medios, colaboró para que no me angustiara ni tuviera miedo”, recordó Ibañez quien destacó: “Yo sabía que los demás me esperaban viva y yo necesitaba cuidarme”.

Por último la montañista comentó su parecer sobre la idea de regular la actividad pero que tiene que acompañarse con conducta y conciencia: “La regla número uno es no separarse, y además hay que proveerse de los recursos para hacerlo, como agua, alimentos y abrigo. Eso supera cualquier ley”.