Fabiana Cari con vida: “Si sigue como anoche, probablemente hoy tenga el alta”

Siguen las novedades en torno al operativo que buscó y encontró a Fabiana Cari, la joven de 28 años que permaneció dos días perdida en la quebrada de San Lorenzo, pudiendo ser hallada con vida y trasladada al hospital San Bernardo para su revisión médica.

Al respecto de este punto y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el gerente del nosocomio, el doctor Pablo Salomón, comentó que la paciente no presenta patologías importantes, evolucionaba favorablemente aguardando poder ser dada de alta en las próximas horas.

“El último reporte que tengo es el de anoche, Fabiana presentaba escoriaciones, estaba estable hemodinámicamente, no presentaba ningún cuadro de insuficiencia renal que uno espera en estos casos, no tenía ninguna patología por las 48 horas que estuvo perdida en supervivencia”, informó.

Así recalcó que “está estable y su control seguirá hasta hoy, si todo sigue como estaba hasta anoche, probablemente hoy le demos el alta”, adelantó el profesional sobre el progreso en la historia clínica de la joven.

Del mismo modo comentó que “habitualmente estos pacientes no necesitan ningún tipo de sostén psicológico, están muy supeditados al perfil de la paciente, a ella no la conozco personalmente pero no suelen necesitar tratamientos si siguen con evolución favorable”, explicó.

Por otra parte indicó que cuando se presenta un paciente con las características de Fabiana, como extravío, “inicialmente lo que uno ve es la temperatura y la función renal, los pacientes no suelen consumir agua (en estas circunstancias) entrando en un cuadro de insuficiencia, pero ella no presenta nada, solo escoriaciones por la caída que tuvo”.

A este escenario el gerente del San Bernardo se refirió al rescatista que resultó accidentado en medio del operativo montado en San Lorenzo. “Está internado con una fractura, tiene traumatismo y probablemente si llegan los materiales sea intervenido hoy o mañana, tiene una fractura de pierna, está estable, compensado y con férula pero necesita intervención quirúrgica”, diagnosticó para concluir.