Todos por Nacho: Un niño salteño necesita donantes de sangre en Córdoba

Nacho tiene 5 años y es de Salta al igual que sus padres y hermanos. En octubre del 2020, el niño amaneció sin visión y desde entonces la vida de la familia cambió para siempre. Ahora, apela a la solidaridad de la gente para conseguir donantes en la Ciudad de Córdoba.

“Ya veníamos haciéndole controles por algunas irregularidades. En Salta no supieron diagnosticar qué tenía y nos derivaron al Hospital Privado de Córdoba donde le detectaron neuroblastoma, un tipo de cáncer”, relató ante InformateSalta Luciana, madre de Nacho. A partir de este diagnóstico, se detectó que el tumor principal del niño se encontraba ubicado en la cabeza presionando el nervio óptico. Esta condición de ceguera aún se desconoce si será temporal ya que “hay posibilidades de que recupere la vista”.

El tratamiento que debió llevar adelante el pequeño gran paciente consistió en quimioterapias, transfusiones e internaciones. Ahora, el siguiente paso para terminar su tratamiento es someterse a un autotransplante de médula que está previsto para mediados de mayo.

“En Córdoba no conocemos a nadie y necesitamos donantes de sangre, es por eso que lanzamos la campaña por redes”, explica Luciana, invitando a que desde Salta difundamos la información para que llegue a más cordobeses.

Entre los requisitos, se solicita que los donantes tengan entre 18 y 65 años, gocen de buena salud, pesen más de 50 kg y no hayan donado sangre durante los últimos 2 meses. A esto se le suma no haber recibido transfusiones el último año y no haberse efectuado tatuajes ni piercings en los últimos 6 meses. También hay restricciones para casos de personas que hayan sufrido hepatitis, chagas, sífilis, entre otras.

Para hacer efectiva la donación, Luciana nos remarca que es necesario solicitar turno mediante el correo [email protected] Las donaciones se hacen en el Banco de Sangre del Hospital Privado de Córdoba, ubicado en Naciones Unidas 346, a nombre de Ignacio Nicolás Bergese Yarad.

A partir de esta intervención, la familia podrá retornar a Salta, con el pequeño Nacho.