Tras dos años, Lautaro Teruel dejará la prisión: conocé los motivos del fallo

Luego que se conociera que Lautaro Teruel, quien está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor y de una joven, será beneficiado con prisión domiciliaria, el Juez del Tribunal de Impugnación Sala III, Eduardo Barrionuevo, en Profesional FM, explicó los fundamentos del fallo.

El juez explicó que pasaron más de dos años de que está privado de su libertad y es el plazo máximo de prisión preventiva que establece el Código más allá de que puede existir una prorroga.

No obstante, aclaró que no se trata de un arresto domiciliario común sino con tobillera electrónica para garantizar que el imputado no abandone su domicilio en ningún momento y aclaró que la seguridad depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

“Es por eso que no se efectiviza de modo inmediato la libertad ya que hay que controlar todo, con el resguardo de las alarmas correspondientes”, agregó.

Por último, Barrionuevo dijo que exhortó a la sala de juicio III para que se fije a la brevedad posible el inicio del debate y señaló que la fiscalía había pedido la prórroga de la detención pero se rechazó por lo que ahora lo único que le queda, es plantear un recurso de inconstitucionalidad en la Corte de Justicia de Salta.

La causa

El joven está acusado, en una de las causas, de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas continuadas, y en concurso ideal con corrupción doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño.

En la segunda causa, Teruel está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas, en coautoría con Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.