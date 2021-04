Fútbol, política y medios, la vida de Esteban “Buitre” Espeche

Tras vestir las camisetas de Central Norte, Juventud y Gimnasia, Esteban “Buitre” Espeche, colgó los botines, se dedicó a la política y actualmente tiene un programa radial “Tiempo Extra”. “Es muy interesante la sensación de preguntar cosas profundas a los invitados”, dijo.

La vida profesional de un futbolista es relativamente corta. Para muchos es el proceso más difícil enfrentar la vida cotidiana, desde otro lugar. Esteban Espeche, supo administrar sus propios recursos y comenzó una nueva vida.

Esteban” Buitre” Espeche, tuvo diferentes facetas y fue pasando etapas. Primero como jugador de fútbol, luego como concejal del san José de Metan y después como presidente de la liga metanense de Fútbol. También estuvo a cargo de la Secretaria de Deportes de San José de Metan.

Espeche, en diálogo con InformateSalta habló sobre su pasión de la comunicación y su nuevo perfil de entrevistador. “ Siempre la tuve en la cabeza de hacer un programa radial de deportes u política y no lo hice por la función que tenía porque la gente iba a pensar que era partidario y la verdad no me interesa tener un programa partidario, sino que sea independiente en la cuestión de deportes y política”, dijo.

Sobre su nueva incursión en la comunicación a través de su programa de radio, aseguró que es muy interesante entrevistar. “Es más que interesante la sensación de preguntar cosas más profundas a los invitados”, aseguró.

También se refirió a la combinación del fútbol y la política. “El fútbol es pasión, la política en muchos casos es oportunidad para algunos porque mueve mucha gente y si te metés en un club para tener aspiraciones políticas lo haces por eso y no por convicción de mejorar de corazón las cosas de una institución”, expresó.

Para finalizar comentó sobre el objetivo de su programa radial, que conduce junto a Carlos Huerta. “Quiero que la gente se exprese libremente tanto el invitado y las preguntas de los oyentes y que salga de la charla algo que mejore el deporte a nivel municipal y provincial”, finalizó.