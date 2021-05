Fuertes declaraciones del “Chato” Correa contra el PRO y Ahora Patria 

El pasado 24 de abril se llevó a cabo la convención radical y en las últimas horas se difundieron audios con fuertes declaraciones del presidente del Comité Capital, Rubén Correa, contra los dirigentes de Ahora Patria y el PRO.

Correa trató con fuertes conceptos lo que pondría en duda la conformación del frente Juntos por el Cambio +, al menos en Capital. Por el momento sólo el diputado nacional y presidente del partido Miguel Nanni promueve el acuerdo, ya que el intendente de Tartagal Mario Mimessi quiere ir a las elecciones con el sello de la UCR sin hacer frentes con otros partidos.



Algunas de las declaraciones de Correa sobre el PRO y Ahora Patria dan cuenta que al menos en el distrito Capital ese acuerdo no sería tan fácil de cerrarse, ya que al hablar así de los posibles socios pareciera casi imposible.





“Durante el Gobierno nacional pasado hemos sido furgón de cola de los caprichos del macrismo y del PRO. No nos tuvieron en cuenta, nos menospreciaron.

No compremos basura. Ahora Patria, Zapata y todos los demás que den cuenta de los violadores, de los asaltantes, ¿por qué nos tenemos que hacer cargo nosotros?. El PRO, yo lo sufrí. No tenía un tipo solvente para que abriera una cuenta en el Banco Nación. Aventureros, depredadores de la política, si tenemos que hacer política la vamos a hacer desde la Unión Cívica Radical y ellos van a tener que venir a conversar con nosotros y a acordar las candidaturas si nos conviene, y si no nos conviene, pondremos al Partido Radical en las calles, no necesitamos ni 'guita' para eso, ni recursos económicos y no se asusten, hay que militar, hay que patear las calles, hay que tocar las puertas, hay que hablar con los ciudadanos”.