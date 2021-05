Cómo descargar y usar la aplicación TweakDoor

En este momento, TweakDoor ofrece una de las mejores alternativas al app store, con miles de aplicaciones, juegos, y más. La mejor parte es que es totalmente gratis y no necesitas a Cydia para usarla. Aquí están todos los detalles

Cómo descargar TweakDoor:

Todo lo que necesitas para descargar TweakDoor es tu iPhone o iPad e Internet:

Utilizando el navegador Safari, abre la página de descarga de TweakDoor Haz clic en el botón de descarga y espera – TweakDoor está en la pantalla de inicio cuando finaliza la instalación. Abre tu aplicación de configuración de iOS y haz clic en General Dirígete a Perfiles y busca el perfil de TweakDoor. Haz clic allí, luego en el botón Confiar y cierra la Configuración Ahora puedes usar TweakDoor

Cómo usar TweakDoor:

Abre TweakDoor tocando el icono en tu página de inicio Haz clic en Aplicaciones TweakDoor. Navega por la tienda para ver lo que quieres y haz clic en cualquier aplicación o juego. Haz clic en Instalar Sigue las demás instrucciones para instalar en tu pantalla. La aplicación aparecerá en tu página de inicio cuando finalice la instalación

¿Qué es TweakDoor?

Es uno de los instaladores de aplicaciones no oficiales más nuevos, que se une a una larga lista de alternativas a la tienda de aplicaciones de iOS. No tienes que hacer jailbreak a tu iPhone para usar TweakDoor, está abierto a cualquier usuario de iOS y ofrece una experiencia fantástica – con miles de aplicaciones modificadas y ajustadas de forma gratuita, es una de las tiendas de aplicaciones más completas que existen.

Características de TweakDoor

Cuando instalas TweakDoor, obtienes algunas características útiles:

Gratis y siempre lo será

Una gran variedad de aplicaciones no oficiales, juegos, aplicaciones de terceros y más, todo gratis. Ocupa mucho menos espacio en tu dispositivo y no acaparará los recursos de tu dispositivo

No se necesita jailbreak

Se actualiza con regularidad para mejorarlo, mejorar la seguridad, corregir errores, traer más contenido y más

No se necesita ID de Apple para la instalación

Utiliza los mismos estándares de privacidad para la instalación que una aplicación oficial

Sin embargo, TweakDoor tiene una desventaja – no es oficial y Apple revocará el certificado de la aplicación a los pocos días de la instalación. Esto te hará tener que reinstalar todo, pero al instalar una VPN recomendada, puedes evitar que esto suceda.

Además, si estás utilizando TweakDoor como alternativa a Cydia, no te decepciones si no obtienes la misma experiencia. Muchos ajustes de jailbreak necesitan acceso de root, y debido a que no lo haces con TweakDoor, solo se incluyen un pequeño puñado de ajustes

Cómo eliminar la aplicación TweakDoor:

Si necesitas desinstalar TweakDoor de tu dispositivo por cualquier motivo, es fácil de hacer y tienes dos métodos para elegir:

Método 1: Eliminar el perfil

Abre la configuración de iOS y haz clic en General Dirígete a Perfiles y haz clic en el perfil TweakDoor. Haz clic en Eliminar perfil. Haz clic en Eliminar en el mensaje de confirmación

Método 2: Eliminar el icono

Busca el ícono en tu página de inicio y mantenlo presionado Cuando todos los íconos comiencen a moverse, toca la pequeña x en el ícono de TweakDoor Haz clic en Eliminar en el mensaje de confirmación.

Ambos eliminarán TweakDoor de tu dispositivo

Preguntas frecuentes:

Aquí está todo lo que necesitas saber sobre TweakDoor.

¿TweakDoor es seguro? Legal

Sí, a ambos. En primer lugar, no tener que hacer jailbreak significa que no hay acceso de root y no hackea la seguridad. En segundo lugar, el monitoreo frecuente permite a los desarrolladores solucionar cualquier problema que surja. Además, todas las aplicaciones se escanean en busca de virus y vulnerabilidades, y a las que fallan se les niega la entrada a la tienda. Todo esto, y el hecho de que TweakDoor utiliza los mismos estándares de privacidad que las aplicaciones oficiales, significa que su uso es legal.

¿Es una alternativa a Cydia?

Sí, pero no debe considerarse un reemplazo. Muchos ajustes requieren acceso de root, por lo que hay pocos incluidos en TweakDoor. Pero hay muchas aplicaciones y juegos de terceros.

¿Funcionará en mi dispositivo?

Es compatible con cualquier dispositivo iOS que ejecute iOS 10 o superior.

¿Cómo soluciono un problema de pantalla blanca?

Simplemente elimina TweakDoor y comienza de nuevo.

¿Cómo solucionar un error de desarrollador no confiable en iPhone?

Abre Configuración de iOS> General> Perfiles Haz clic en el perfil TweakDoor. Haz clic en Confiar y cierra la Configuración.

No hay opción de instalación

Esto podría ser un conflicto con otra versión de TweakDoor en tu dispositivo –elimínala por completo y comienza de nuevo.

¿Por qué debería usar TweakDoor?

Porque ofrece mucho más que la tienda de aplicaciones oficial, y todo es gratis, incluso las aplicaciones, juegos premium y modificados.

¿Es lo mismo que Panda Helper?

En cierto sentido. Los desarrolladores han trabajado juntos para asegurarse de que si no puedes usar un instalador, puedas usar el otro y aun así obtener el mismo contenido.

¿Funciona en Android?

Todavía no, pero los desarrolladores están trabajando en ello ahora mismo. Mientras tanto, no hagas clic en enlaces de Internet que digan que tienen la versión de Android – son falsos.

TweakDoor es una de las mejores tiendas de aplicaciones disponibles en la actualidad y es completamente gratuita. Pruébala ahora y únete a millones de usuarios felices.