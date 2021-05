Intervención de la ANSES: “Espero que no se convierta en una caza de bruja para los trabajadores”

El ex gerente de ANSES y actual defensor del Pueblo de Salta, Federico Núñez Burgos, conversó con CNN Salta 94.7 sobre la intervención de las UDAI Norte y Sur de la Capital salteña. Dijo sentir pena, bronca e impotencia por lo sucedido.

En este sentido, contó que ya en marzo del año pasado, ellos notaron que las cosas estaban mal, por lo que lo informaron a Buenos Aires, sin embargo, no fueron escuchados. “Nos hicieron oídos sordos a la cuestión y terminamos como terminamos, con un organismo intervenido”, expresó.

Asimismo, anheló que no se pase de una gestión ineficiente a una autoritaria y cuestionó que aún no se conocen los nombres de los nuevos interventores. “Le pido a las autoridades que se no se transforme en una caza de bruja para los trabajadores”, manifestó.

Núñez Burgos aseguró que le preocupa que por la mala gestión terminen pagando justos por pecadores. “Hay una mala gestión de recursos humanos, esto ha permitido que algunos se hagan los vivos, pero también hay mucha gente que tiene una honestidad enorme dentro del organismo, son los casos que no se ven pero que también están”, indicó.

Además, opinó que los gestores públicos deben ser abiertos y participativos, amplios, que sepan escuchar y que se animen a entender las diferencias. “Acá se va a provocar un cuello de botella y los platos rotos los va a pagar el más atrasado de 2019”.