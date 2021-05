Blindaje de las restricciones: Para Zottos, "se quiere hacer política con la salud"

Sigue la polémica y el debate en torno al proyecto que envió el Gobierno de la Nación al Congreso, el cual define las facultades del Presidente y de los gobernadores para dictar "medidas de cuidado de la población" ante la pandemia de coronavirus, tras la polémica que hubo entre Nación y CABA por las últimas medidas y el tironeo por las clases presenciales.

El proyecto de regulación de las restricciones ya despertó muchas voces preocupadas al respecto, entre ellas la del diputado nacional por Salta, Andrés Zottos quien lamentó que no se busque el consenso, dándole al Gobierno un “superpoder”.

“Me preocupa mucho que ante una situación de pandemia con la que vamos a convivir hasta crear la inmunidad suficiente, se quiere hacer política con la salud, tanto de un lado como del otro”, recalcó en su charla con InformateSalta.

Del mismo modo indagó: “La gente, ante lo que está viendo, ¿qué espera de nosotros? La grandeza de que le solucionemos los problemas (…), esto no hace bien porque cada vez que hay discusiones la inflación aumenta, el dólar, el riesgo país, caen las acciones y se perjudica el pueblo, a mí me preocupa que no lleguemos a un consenso”, recalcó el legislador.

Sobre este punto analizó que antes de debatirse sería positivo “poder sentarse a hablar y dialogar para buscar una solución, decir que esto no es abuso de poder, que se puede hacer de otra manera pero como es un año electoral, esto es un supepoder, se crea un ambiente enrarecida y se perjudica al país” con este tipo de legislaciones.

Por último reafirmó su postura de sentarse “en una mesa, diría que esto es inconstitucional, que esto lo podemos hacer de otra manera, darle forma porque el Ejecutivo necesita poder administrar la pandemia, pero sin consenso entramos al tiroteo que estos son superpoderes”, recriminó para concluir.