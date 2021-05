Zottos sobre las elecciones: "Siete frentes me parecen una barbaridad"

El diputado nacional, Andrés Zottos, concedió una entrevista a InformateSalta donde analizó la el escenario electoral de cara a los comicios provinciales y nacionales, recalcando su posición en contra de que se realicen las PASO, como también del cansancio que enfrenta la sociedad.

En primer lugar analizó que “son momentos decisivos y en el Congreso de la Nación estamos tocando temas trascendentales, importantes, estamos trabajando con la ley de biocombustibles”, que preocupa a muchas provincias.

En cuanto a lo electoral, sentenció que “siete frentes me parecen una barbaridad, mientras más trillás más desparramás, lo dice alguien que fue en el 2017 a una interna con seis candidatos, así es más difícil”, manifestó.

Sobre la participación del oficialismo en dos frentes dijo que “me sorprendió que lleguen con dos frentes, no sé cuál será la estrategia pero yo hubiera hecho un solo frente”. A esto analizó que “uno va a sacar el 25% de los votos, el otro un 28%, ninguno va a pasar el 30%”, consideró.

Por otra parte y sobre cuál es su presente político, dijo que “siempre he trabajado con el gobierno provincial, con el gobernador, consiguiendo muchas obras; yo me siento legislador de los salteños, defiendo los intereses de Salta”.

Zottos también habló de las elecciones nacionales contando que está en contra de las PASO. “Yo no estoy de acuerdo, ¿cuánto se gasta en las PASO? 20 mil millones de pesos, eso es una barbaridad, con eso se pueden comprar insumos, vacunas”. No obstante tomó en cuenta el humor social, el cual dijo que no es el mejor.

“La situación está al rojo vivo, es todo muy especial, hay que estar a la altura de las circunstancias y la gente está cansada, no llega a fin de mes, está con un ánimo que no es el mejor para esto, y más con la pandemia”, recalcó para concluir.