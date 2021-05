Vendedores por redes sociales: ¿Manteros de la era digital?

La problemática de los manteros en el centro de la ciudad de Salta es una situación permanente que se viene arrastrando hace años y parece no tener una solución en el corto plazo.



Empecemos definiendo dos conceptos importantes para adentrarnos en el tema: el de comerciantes formales e informales. El comerciante formal es aquel que cumple (o al menos lo intenta) con todas las obligaciones necesarias para poder llevar adelante su actividad. En contraposición a este, el comerciante informal, es aquel que, de algún modo se aleja de las reglamentaciones y termina representando un problema para el estado, y para los comerciantes “legales”.



En las últimas semanas, el conflicto entre comerciantes y manteros volvió a tomar protagonismo debido a un reclamo formal impulsado por la Cámara de Comercio de Salta.



¿Pero dónde subyace la indignación de los comerciantes formales? Principalmente en la competencia desleal. Cada vez más, los manteros ocupan las peatonales, y hasta las puertas de los locales, en horarios comerciales, ofreciendo productos similares o iguales que los que ofrecen los comercios.



La pandemia, produjo cambios en muchos paradigmas, y el mundo dejo de ser como lo conocíamos. En el caso particular de nuestra ciudad, el aforo, generó obligadamente un cambio en la conducta de consumo, levándonos a recurrir a canales digitales para realizar nuestras compras.



En Salta, uno de los medios más utilizados fue la red social Facebook con su herramienta “Marketplace”, la mayoría de la oferta está compuesta por vendedores ocasionales y de algún modo también informales.





Manteros digitales



Entonces… ¿Se convierten los vendedores por Facebook en Manteros digitales? Digamos que un poco si y un poco no. El si viene dado por el hecho de que estos vendedores no pagan el alquiler de un inmueble, no pagan servicios, no pagan impuestos, no pagan por usar la herramienta de Facebook, ni este les cobra una comisión, por lo que casi, ni siquiera riesgos asumen, pero, ¿Por qué no afirmamos con seguridad que estos vendedores no son “manteros digitales”? Por el hecho de que “las reglas”, hablando desde lo legal, para este tipo de

actividad no son muy claras.



Lo que sí está claro es que en “la peatonal virtual” de Facebook se está dando el efecto inverso que en las peatonales de la ciudad. Mientras que en el centro los vendedores cada vez sufren más la llegada de nuevos manteros, Facebook, originalmente dominada por vendedores ocasionales, se ve día a día más poblada también por comerciantes formales, que encuentran en Marketplace una oportunidad de distribuir sus productos en un canal digital, de manera sencilla y sin costos.



A pesar de todo, siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas, y en este caso es que Salta, está participando, a su manera, de las profundas transformaciones en la forma de hacer comercio.

Por Mateo Soria - Estudiante de Licenciatura en Administración – UCASAL y Docente