Javier David: “En esta campaña no habrá actos públicos, tenemos que ser austeros”

El candidato a diputado provincial, Javier David, por el frente oficialista Gana Salta, contó que su enfoque será trabajar en pos de potenciar el empleo entre los salteños, además afirmó que estas elecciones no tendrán los actos públicos de campaña habituales debido a la pandemia.

“Tenemos que ser austeros, hay que hacer la elección, hay que trabajar, quienes somos candidatos tenemos que ser cuidadosos con la gente, los actos públicos se harán este año”, manifestó en el programa conducido por Federico Storniolo y José Zambrano.

En cuanto al contexto en el que se desarrollarán estas elecciones previstas para el 4 de julio, explicó que las campañas siempre son difíciles, “la gente no atiende lo que hacemos los políticos, hay problemas mucho más graves, la pandemia y los efectos de la pandemia, hay gente querida que dejó de estar con nosotros y la economía ha golpeado muchísimo. Tenemos que ser cuidadosos”.

Aseguró que hoy los políticos debe ser austeros, debatir las ideas, “tengo el optimismo de que podamos salir de esto pronto y Salta tenga el motor para salir adelante”. “En lo que a mí me compete voy a proponer lo que puedo dar, vengo desarrollando hace tiempo un trabajo en la política, me he preparado toda mi vida para esto”.

Adelantó que su campaña estará centrada en la generación de empleo, “vengo conversando con el gobernador hace mucho tiempo, siempre hemos tenido una buena relación. Yo no soy de quedarme callado, es mi manera de aportar y los políticos tenemos que ponernos a disposición y eso es poner la cara”.

"Creo que vamos a hacer una excelente elección"

Respecto a la cantidad de personas que han tomado la decisión de ser candidatos, David entendió que la suspensión de las PASO, impide que haya una decisión de cómo armar las listas, “entiendo el contexto pero las PASO sirven para medirse y armarlas, es bueno que participe la gente esto forma parte de la apertura gigante de frentes y partidos”.