Desafortunado comentario de la salteña Mar Tarrés tras contar que está soltera en La Academia: "Quiero un judío con plata"

El martes por la noche, la comediante y modelos plus size Mar Tarrés debutó en la pista de La Academia y, además de llevarse un bajo puntaje en su primera presentación, derrapó con un desafortunado comentario en vivo, tras contarle a Marcelo Tinelli que estaba soltera.



"Mi novio me dejó cuando comencé con los ensayos (de La Academia). Marcelo, ahora me tenés que buscar a un amigo tuyo", disparó Mar, pidiéndole al conductor que le presente a alguien.

Luego, sin filtro y para sorpresa de todos los presentes, la comediante lanzó una frase discriminatoria, pese a que no haya sido la intención de la concursante. "Yo le dije a mi coach 'quiero a un judío con plata'. Porque los judíos ahorran, tienen plata ahora", apuntó Mar Tarrés, incendiando Twitter con instantáneas reacciones de desaprobación a sus dichos.

"AHORA ESTOY SOLTERA... YO LE DIJE A MI COACH 'QUIERO A UN JUDÍO CON PLATA'. PORQUE LOS JUDÍOS AHORRAN, TIENEN PLATA", DIJO MAR TARRÉS, SIN FILTRO, GENERANDO UNA OLA DE CRÍTICAS EN TWITTER.

"Un judío con plata", subrayó Ángel de Brito en Twitter, al perderse el show presencial por estar aislado en su casa tras volver de Miami. Haciéndose eco del tweet, Yanina Latorre respondió: "Imaginate si lo digo yo". "¿Dijo 'un judío con plata'? ¿Es joda?", acotó Cinthia Fernández. Y Barby Franco, también participante del programa, expresó: "¿Judío con plata? ¿Dijo eso?".

Convertida en TT (trending topic) en la red social, Mar Tarrés cosechó fuertes cuestionamientos de usuarios anónimos, que no avalaron su incorrecta expresión.

"Una pena que alguien que siempre se quejó porque la discriminaron hable de 'un judío con plata'" y "Quiero 'un judío con plata'. Después llora cuando la discriminan. Pésimo ese comentario de la participante", fueron tan solo dos de los numerosos tweets que incendiaron Twitter, tras el comentadísimo debut de Mar Tarrés en La Academia de ShowMatch.