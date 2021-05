Docentes insisten en clases virtuales y aseguran que la curva de COVID crece

Tras el reclamo de docentes auto-convocados por dar fin a la presencialidad en las aulas, obedeciendo a la suba de casos de COVID-19 en Capital, InformateSalta llegó a la plaza 9 de Julio y dialogó con uno de ellos.

Ángel Tolaba, docente de Auto-convocados dijo que espera la adhesión de todos los docentes ante la falta de acción del Gobierno por la curva de casos que se disparó.

"No se va revertir si los docentes no intervenimos, porque de parte del Gobierno se mantienen en la postura intransigente de sostener la presencialidad porque quieren llegar al 4 de julio y mandar masivamente a los ciudadanos a votar, quedaría muy mal si suspenden una presencialidad porque luego como les explican a la población que mantienen las elecciones en pleno invierno", detalló.

El docente pidió a los padres y a la comunidad en general apoyar su postura y la lucha que hoy encaran, más aún sabiendo que no existe contención en los establecimientos. " La copa de leche no aparece, es yerba con agua y una tortilla, se han quedado con lo presupuestado el año pasado y todo estos primeros meses no desembolsaron nada. Muchos papás mandan a sus hijos por el almuerzo y la copa de leche", dijo.

El educador confirmó que los docentes auto-convocados están llamando a un paro total de los docentes de todos los niveles, y agregó que el sábado se realizará una Asamblea provincial donde se determinará el plan de lucha.

Tolaba insistió a sus colegas cortar la presencialidad, y que esta sea reemplazada por virtualidad. "Hay una seguidilla de fallecimientos en diferentes localidades y departamentos. Entramos de pleno a la segunda ola, con un sistema sanitario saturado. No se puede sostener una presencialidad por lo que implica, la circulación" remarcó.

Finalmente, dijo que se sumarían docentes de Orán, Tartagal, localidades de las escuelas donde fallecieron docentes.