Educar en medio de los cerros: Una docente camina 16 horas para dar clases en Iruya

Son tiempos muy especiales en todo sentido, desde la llegada de la pandemia del coronavirus a Salta, con muchos sectores tratando de atravesar las vicisitudes. Este es el caso de una escuela en Iruya, en medio de los cerros, allá en lo alto, donde la supervivencia es clave día a día para dar clases, comer, tomar agua y aprender.

María Eugenia Sánchez es la directora de la escuela albergue 4326 Fray Bartolomé de las Casas quien, en diálogo con CNN Salta, contó cómo es educar en medio de los cerros. “Esta escuela cuenta con una sede de 8 alumnos y un anexo de 3 alumnos, está ubicada a 20 minutos del pueblo cabecera de Iruya, no tiene un camino, aquí hacemos charqui con la carne, nos llegan muy pocas cosas”.

Dicho esto señaló que “tenemos muchas dificultades, aquí se cocina más con fogón, es difícil el acceso para que lleguen las cosas, el poco gas que nos llega lo cuidamos como oro”, reconoció sobre las garrafas que se llevan a lomo de mula.

También hay “problemas con el agua, no tenemos, sacamos agua del río, la juntamos en un tanque o del río cuando se va llenando”. A esto se suma la necesidad que los chicos puedan recuperar los contenidos que no pudieron aprender el año pasado por la pandemia. “Hay que recuperar a los niños, necesitan tener una mano para que entiendan las consignas, no son tan rápidos como los chicos de la ciudad”, explicó.

El cuerpo docente está compuesto por 6 educadores quienes conviven, duermen y pasan los días en la escuela. “Como aquí no hay pueblo, no hay nada, no se puede salir constantemente, todos vivimos aquí”, recalcó la directora quien elevó su esperanza que, en algún momento, se puedan mejorar las cosas con la ayuda del Ministerio de Educación. “Sé que, con su presencia, significará que muchas cosas cambien”,concluyó.