Cánepa: “Dónde la situación no lo permita, habrá que restringir o suspender la presencialidad”

En medio de la curva ascendente de casos de COVID-19 en Salta y luego de un pedido formal de la intergremial docente para la suspensión de las clases presenciales en la provincia, el ministro de Educación, Matías Cánepa, adelantó a InformateSalta que mañana, luego de la reunión del Comité Operativo de Emergencias (COE) puede haber novedades al respecto.

“Esto lo tenemos que hacer en el marco de la situación epidemiológica, si no te garantiza o no te ayuda a que podas mantener esto, habrá que reducirla o en algunos casos suspenderla, pero eso no lo decide Educación, lo tiene que trabajar el COE”, dijo.

En este sentido, detalló que se tomará la mínima unidad geográfica necesaria y uno a la provincia como un todo, analizando cada lugar y situación en particular. “Hay que ver los casos donde la situación epidemiológica no lo permita, habrá que suspender distintas actividades, entre ellas, suspender la actividad presencialidad. Pero verlo específicamente en cada lugar, en cada situación”, indicó.

Asimismo, aseguró entender la preocupación de los gremios docentes, razón por la cual junto al ministro de Salud, Juan José Esteban, se tomó la decisión de acelerar el proceso de vacunación a los educadores. “Hoy llegamos casi al 80% con la primera dosis, más de 12 mil docentes con la segunda. Eso es fundamental”, resaltó.

Por otra parte, el funcionario provincial destacó y agradeció la presencia de su par de Nación, Nicolás Trotta en la provincia, como así también las inauguraciones que se están dando en el marco de su visita.

“En infraestructura escolar tenemos un gran déficit, una deuda histórica en la provincia y la forma de ir solucionando esto es con inversiones y es fundamental contar con el acompañamiento de Educación de la Nación. De paso le agradezco al ministro Trotta porque la verdad que cuando fuimos a gestionar, las puertas han estado abiertas y hemos podido trabajar bien y esto permite que hoy inauguremos un Colegio Secundario, que esta tarde inauguremos otro, hay distintas obras que se vienen haciendo”, aseveró.

Además, celebró que Nación haya priorizado a las escuelas rurales. “Eso va a ayudar a que la provincia pueda ir avanzando en la conectividad que tampoco es magia, no es de un día para el otro, pero hay que ir sanando esas desigualdades, que la pandemia claramente lo muestra”, manifestó.

Por último, en relación a la vuelta del programa Copa de Leche, subrayó que se continuará entregando en los casos donde se pueda sostener la presencialidad. “Lo vamos a hacer porque significa para las familias esta ayuda también, por eso es que tiene que ser basado en situaciones epidemiológicas efectivas las que hagan que se tengan que restringir o suspender esto. Para el sistema educativo ha sido algo favorable tener este suplemento más para las familias también”, concluyó.