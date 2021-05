Metán, a favor de las restricciones: “Si no frenamos un poco el virus nos va a llevar puestos”

Antes que el presidente Alberto Fernández anunciara las nuevas restricciones hasta el 30 de mayo, y a al espera que el gobernador Gustavo Sáenz defina cómo van a impactar las medidas en Salta, el intendente de Metán, José Issa, determinó suspender y limitar actividades ante el avance de los contagios.

“Consideramos que nuestra situación iba en avance y en tres días se dieron 150 casos. No voy a esperar que el COE provincial me diga cómo voy a proteger mi gente, yo decidí cerrar en conjunto con el COE ampliado. Restringimos el horario de nocturnidad hasta las 22, circulación hasta las 23, suspendimos el futbol 11, los torneos, la ligas. Cerramos por 21 días”, dijo en InformateSalta.

La reunión ampliada del COE de Metán tuvo lugar el miércoles por la noche y las medidas se comunicaron en las primeras horas del jueves. “Son muchos municipios, creo que hicimos lo mejor para preservar el sistema sanitario y no colapse, es lo único que me interesa, descomprimir el sistema de salud. Creo que no hay que suspender el deporte individual porque es un beneficio para la salud, los comercios tienen que seguir abiertos porque no hay que frenar la economía, sí que la gente se mueva menos pero no frenar la economía”, manifestó.

Issa consideró que está bien suspender las clases presenciales, ya que “genera un movimiento de muchas personas, se puede volver a la virtualidad La gente lo tomó bien en el municipio. Yo sacaría a la fuerza de seguridad a la calle después de las 00:00, es la única manera de frenar las fiestas clandestinas donde se contagia mucha gente. Se viene una segunda ola peor que la que ya enfrentamos”.

El intendente de Metán señaló que la ocupación de camas de las clínicas está casi en un 80%. “Si no frenamos un poco el virus nos va a llevar puestos, pero también hay que hacer un balance con la economía”, sostuvo.