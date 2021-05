En Metán, esperan un fuerte acatamiento a la "virtualidad" desde el lunes

Gremios salteños llaman a no dar continuidad a las clases presenciales, pese a que el gobierno insiste en que continúen brindando clases desde las aulas ya que hasta el momento el Comité Operativo de Emergencia (COE) no dio aviso de suspensión.

“Es bastante preocupante la situación ya que los casos están en aumento, ayer lamentamos otra nueva muerte, hay mucha indignación en el sector de los docentes, sienten que no los cuidan, que los gremios no los representante y que el Ministerio de Educación no los protege”, dijo Teresa Frías, periodista de Metán a InformateSalta.

La periodista aclaró que no se promueve un paro de actividades sino que por un tiempo determinado las clases vuelvan a la virtualidad. “Se propone que durante dos semanas ninguna de las burbujas vaya presencial pero con el compromiso de que cada docente va a encontrar una herramienta para que los estudiantes tengan el material de estudio. Hay docentes que manejan programas de radio entonces lo van a hacer por ahí, otros que se van a trasladar en sus vehículos para llevarles el material”, dijo la periodista.

Frías también manifestó que muchos de los docentes denunciaron aprietes por parte de los directivos de las instituciones.

Por último, adelantó que se espera a partir del lunes un fuerte acatamiento a la vuelta de la virtualidad. “Si bien la suspensión de la presencialidad estaba planeada a partir de hoy, recién el lunes se va a sentir con fuerza ya que hoy en la mañana y en la tarde los docentes van a ir a las escuelas para explicarles a los alumnos las modalidades. Desde el lunes el acatamiento a la no presencialidad va a ser alto".