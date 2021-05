Juicio por Jimena Salas: "Tenemos esperanza de que se absuelva a ambos imputados"

A horas de conocerse la sentencia de Sergio Vargas, quien fue juzgado desde el 3 de mayo como participe secundario en el homicidio de Jimena Salas, CNN 94.7 MHZ dialogó con Luciano Romano, abogado defensor del imputado, quien insistió en que las pruebas presentadas por la Fiscalía no demostraron su participación en el hecho.

"Vargas a estado en el lugar en la hora en promedio en que se produjo el homicidio. Nosotros nunca negamos eso. Todos los testigos dijeron que estaba vendiendo, estuvo casi 2 horas antes y 3 horas y media después. Ningún testigo pudo precisar que haya sido atendido por Jimena" dijo Romano.

El abogado además se refirió a lo planteado por la fiscalía sobre su defendido acerca de que habría cumplido la función de campana o que trabajó en la logística para la concreción del crimen. "No pudo ser campana o haber participado en la logística porque no tenía cómo", expresó en relación a que Vargas no había llevado ese día su celular.

Múltiples teléfonos

Luciano Romano, abogado defensor de Vargas dijo por "La Mañana de CNN" que su defendido siempre utilizó mucho aparatos y chips.

"Una pareja de Vargas de 2008 comentó que era normal la conducta de él de ocupar dos teléfonos, tres teléfonos, porque los perdía, los cambiaba. Era normal. Nunca ninguna de las parejas que él tuvo pudo ver que haya cometido un delito, eran teléfonos a nombre de él" aseguró, y agregó que todos los aparatos fueron peritados.

Investigación

El letrado opinó que la investigación sobre el hecho fue amplia y compleja pero no llegó al fin determinado, que era conocer a los responsables. "No es que fue mala la investigación o no se investigó alguna línea, se hizo todo lo que se pudo, pero lamentablemente no hubo nada que pudieran hacer, incluso se investigó en otras provincias".

El día después del Veredicto

Luciano Romano, dijo hoy se escuchará la replica y la última palabra de los imputados. "Tenemos esperanza de que el Tribunal, ya que ha mantenido una postura muy objetiva, la siga manteniendo y hagan justicia y que absuelva a ambos imputados porque no tienen pruebas suficientes para ser condenados"

Advirtió que en el caso de que sea desfavorable irán hasta las últimas instancias para demostrar la inocencia de Vargas.