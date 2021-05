Desde la próxima semana, el kilo de pan francés saldrá $160 y habrá subas en especialidades

El precio del pan volverá a subir desde el lunes de la próxima semana y tras el último incremento de fines de marzo, el kilo del pan francés saldrá $160. La suba más fuerte se verá reflejada en las especialidades.

Al respecto, Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, indicó a FM Aries que estuvieron esperando los últimos días una baja o al menos una estabilización en el precio de los insumos, lo que no ocurrió, razón por la cual deberán también incrementar los precios de los productos.

“Nos hemos comunicado con nuestros proveedores y no es así, siguen las subas y lamentablemente no nos ha quedado otra que transmitirle al colega un valor a través del cual no pueda hacer plata sino cubrir los costos de estas subas”, dijo.

En este sentido, aseguró que, desde el lunes 31 de mayo, se sugiere a los panaderos una suba del 6,7%, llevando el pan francés de $150 a $160 el kilo. En tanto, las subas en las especialidades serán entre un 10 y un 15%.

“Todos los insumos han subido, el más impactante, por eso la suba se ha notado tanto en especialidades, la margarina y la grasa, que son dos de nuestros principales insumos, han subido el 150% en 4 meses, es realmente brutal. Nos dicen que van a seguir subiendo porque no hay cebo. Eso hace que sea imposible mantener los precios”, expresó.

Asimismo, reconoció que las subas harán caer las ventas por el bolsillo ya muy golpeado por la crisis económica producto de la pandemia del COVID-19. “También somos conscientes del momento que está viviendo la economía salteña. Vamos a hacer ese esfuerzo para que no impacte tanto en el pan francés”, manifestó.