Candidatos apoyan la decisión de postergar las elecciones provinciales

El gobernador Gustavo Sáenz anunció ayer, a través de su cuenta de Twitter, la postergación de las elecciones legislativas provinciales fijadas para el 4 de julio. La decisión suma el apoyo de los candidatos, incluso los de la oposición.

En InformateSalta TV, programa conducido por Noelia Pandolfi y Federico Storniolo, Guillermo Durand Cornejo, senador y candidato a Convencional Constituyente de Unidos por Salta, consideró que es la opción más acertada. “En lo personal me pareció muy correcto porque no había otra posibilidad. Nadie se imagina estando con todo este problema de salud, ir a tocarle la puerta a la gente, no da para campaña”, dijo.

En este sentido, aseguró que, si los comicios hubieran sido en esa fecha, cualquier vecino podría haber cuestionado que el permiso a los candidatos para hacer campaña en los barrios, cuando a ellos no se les permite ir a trabajar.

Si bien aún nadie sabe qué domingo será el adecuado para ir a las urnas, indicó que con el antecedente de las elecciones en otras partes del mundo, un mes más tarde podría ser una buena ocasión. “Puede ser complicado, pero no imposible, tenemos antecedentes que se han podido hacer elecciones, no campaña, elecciones que no han ocasionado ningún inconveniente. Es posible que no haya campaña”.

Además, recordó a la ciudadanía que también se van a elegir esta vez Convencionales, que tendrán a su cargo la reforma que impulsa Sáenz de la Constitución Provincial. “Es bueno que sepan que es carga pública, es ad honorem, que no le va a costar un centavo a la comunidad y el plazo para hacer la tarea es hasta 60 días. Eso es bueno, por lo menos un alivio”.

Por su parte, Sofía Sierra, candidata a diputada de Juntos por el Cambio +, no solo manifestó su apoyo, sino que fue más allá y pidió la unificación con las elecciones nacionales. “Se deben unificar las elecciones, no solamente postergarla para hacerlas en cualquier otro momento, que, por supuesto apoyamos esa medida, pero tiene que ser unificadas porque de este modo realmente estaríamos cuidando a la gente”.

En cuanto a su propuesta, aseguró que pondrá el foco en el emprendedurismo. “Yo estoy muy segura de dónde vengo, que es lo que quiero, me interesa mucho sobre todo trabajar para los salteños, vengo ya trabajando en distintos ámbitos, en un montón de emprendimientos de distintos rubros y no solo en eso, sino también en organizaciones sociales donde realmente serví mucho a esa comunidad. Y eso realmente me da felicidad, así que ahora quisiera hacerlo desde la Cámara de Diputados”.