Madile va por la reelección: “Me gustaría tener dos años más para dejar mi huella en el Concejo”

El presidente del Concejo Deliberante capitalino, Darío Madile, buscará en las elecciones de este año su reelección con la intención de poder lograr una de sus propuestas de campaña, la de crear centros barriales vecinales desde donde surjan sus proyectos de ordenanza, deseo que se vio trunco por la pandemia del COVID-19.

En InformateSalta TV, programa conducido por Rebeca Aldunate y José Zambrano, indicó que aún le quedan muchas cosas pendientes y aún tiene mucho para dar desde el Concejo. “Esto de poder llevar el Concejo Deliberante a los barrios, no lo hemos podido hacer en este 2020, estamos en falta con eso, por no poder acercarnos, que lo hemos vivido en casi toda la gestión”.

En este sentido, aseguró que su intención es poder continuar en el cargo por dos años más para poder dejar su huella. “Siempre digo que aquellos que tenemos una responsabilidad tenemos que dejarla por nuestro paso”, dijo.

Para él, uno de los principales temas a trabajar es la conectividad para tener una Salta conectada en serio y no a medias tintas. “La gran discusión de las antenas, tenemos que generar el debate nuevamente para poder resolverlo y de esa manera tener una Salta como se necesita en el 2021”, expresó.

Madile se suma a la lista de candidatos que apoyan la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de postergar los comicios, hasta que el Comité Operativo de Emergencias (COE) pueda determinar una fecha adecuada.

“Fue muy atinada en establecer cuál es la prioridad, que es la salud. Por eso, yo he realizado declaraciones con respecto a la oposición muy duras porque realmente considero que ya no estamos para un oportunismo político, ya estoy cansado que se use la pandemia para una cuestión política y no estemos pensando en cuál es la prioridad”, manifestó.

Asimismo, cuestionó duramente a quienes están en política en la vereda del frente. “La oposición está netamente dedicada a opinar y a sacar un rédito político, creo que no es momento para eso. Solo lo que escuchamos por parte de la oposición es críticas infundadas”, disparó.