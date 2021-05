Pandemia: Esteban alertó que más de la mitad de la provincia pasará a zona roja

Este domingo terminará el confinamiento estricto que rige en Salta, como adhesión al DNU de Nación, estando 9 departamentos bajo ese régimen por estar en alto riesgo epidemiológico a raíz del incremento de contagios de COVID-19.

No obstante, el grave panorama sanitario podría hacer que más departamentos pasen a estar en “zona roja”, alcanzando más de la mitad de los distritos en que se divide la provincia. Así lo anticipó el ministro de Salud Juan José Esteban, en diálogo con Federico Storniolo para Sin Vueltas de InformateSalta.

En primer lugar el ministro señaló que Salta mantuvo dos escenarios ante la pandemia, el primero de septiembre de 2020 “con una situación crítica, con un sistema de salud prácticamente colapsado pero con 530 casos en una situación de aislamiento de Fase 1”, recordó.

Sobre el segundo escenario, el actual, dijo que “está oscilando la curva, veníamos amesetados, controlados, tuvimos un pico importante en la semana 19, a posterior bajó y hoy vuelve a picar”, con 676 casos contabilizados según el reporte oficial de este viernes.

Con esto, Esteban sentenció que “estamos con una curva oscilante y con una tendencia en alza de casos, los hisopados que estamos haciendo permanentemente nos marcan un 45% de positividad, lo que habla de una circulación viral comunitaria manifiesta, eso es lo preocupante”.

Como si este panorama no fuera suficiente, el ministro no dudó en sentenciar sobre “el alerta epidemiológico que tendrá la provincia a posterior, porque van a empezar a aparecer más departamentos en rojo, ya no solo los 9 (actuales), es probable que sean 18 o 19”, previno.

Es aquí cuando Esteban defendió la necesidad de tomar medidas restrictivas, como el confinamiento estricto: “Las medidas las debemos tomar, deben ser contundentes, es la única manera de disminuir la circulación y evitar el contagio”. A esto lamentó la irresponsabilidad de la gente en los cuidados, “no adhieren a los protocolos, a las normas del COE, hay aglomeración en los supermercados, plazas, negocios, toda esta situación lleva a este panorama epidemiológico lamentable”, concluyó.

