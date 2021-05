¿Las clases, en riesgo? Docentes Autoconvocados llaman a paro el 4 de junio

En medio de la preocupación por el impacto de la segunda ola de coronavirus y tras la semana de confinamiento estricto sobre 9 departamentos, desde este lunes retornaron las clases presenciales en Salta salvo en dos departamentos, Metán y Rosario de la Frontera.

No obstante desde Docentes Autoconvocados están alertas ante los contagios que se están produciendo en el plantel educativo, el fallecimiento de educadores y llamando a un paro para este 4 de junio. Así lo anticipó en diálogo con InformateSalta Daniela Romano, una de las docentes del sector.

“El sábado tuvimos una asamblea de toda la provincia, participaron incluso docentes de escuelas rurales, donde se expusieron la situación que se agudiza no solo con la pandemia y la crisis de los contagios – con más de 11 docentes fallecidos estas semanas- sino con la cuestión de los recursos”, señaló Romano en primer lugar.

En ese sentido anticipó que “se votó en este plan de lucha una medida inmediata, un paro para el viernes 4 donde tenemos como consignas ‘basta de muertes docentes, vacunas para todos, recursos para la virtualidad, por el salario, la designación de personal y la copa de leche’, estos fueron los ítems que más denunciamos que están faltando”.

Por último Romano espetó que deberían ser más los departamentos que, como Metán y Rosario de la Frontera, no tengan dictado presencial de clases. “Nosotros impulsamos y estamos por la no presencialidad en la medida que dure la pandemia, la presencialidad ha fracasado porque no hay condiciones ni para eso ni para la virtualidad”, espetó para concluir.