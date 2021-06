Advierten que la suspensión de cirugías puede agravar otras patologías

En medio de la segunda ola de contagios de COVID-19, el Comité Operativo de Emergencias (COE) pidió al sector privado la suspensión de todas las cirugías programadas para contar con un número mayor de camas. Esta situación, advierten, puede derivar en que se agrave la de pacientes con otras patologías.

En diálogo con InformateSalta, el tesorero de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Salta (ACLISASA), Mariano Gutiérrez, indicó que por el nivel de estrés que están teniendo en cuanto al nivel de camas, ya venían operando casi en su totalidad urgencias, aunque también pasaban por el quirófano patologías que no requieren una terapia.

“No estamos de acuerdo con esa medida, no nos queda otra que acatarlas. El año pasado cuando pusieron esta medida por varios meses, sucedió que se dejaron de atender muchas patologías que después se derivaron en urgencias. Hoy nos encontramos tratando un montón de patologías que el año pasado no las tratamos que no podemos dejarlas porque son urgencias”, dijo.

En este sentido, contó que la pandemia le trajo muchos problemas económicos al sector por importantes subas en sus insumos y el pago por debajo del costo por parte de las obras sociales. “El barbijo lo comprábamos a 90 centavos y hoy lo estamos pagando a 11 pesos. Y así muchísimos otros ejemplos como medicamentos y descartables”.

Asimismo, detalló que el 70% de las camas instaladas en la provincia son del sector privado, situación que se replica a nivel nacional. “Hoy seguimos siendo el sector que más estamos atendiendo porque tenemos una capacidad instalada y porque no vamos a priorizar lo económico sobre lo sanitario. Más allá de que hoy no conviene atender un paciente covid, en lo económico, el problema sanitario está y lo vamos a seguir atendiendo, va a ser nuestra prioridad”.

Sobre el comportamiento del COVID-19 tanto en el pico del año pasado como el que se está dando este año, es diferente y difícil de comparar. “En el primero no teníamos conocimiento, hoy tenemos una experiencia adquirida. Otra de las cosas que tenemos a favor es que tenemos una gran parte de la población de riesgo vacunada. A la misma cantidad de casos positivos, tenemos menos internaciones”.

Finalmente, aseguró que, con el uso casi naturalizado del barbijo, mermaron considerablemente las otras infecciones respiratorias. “Ya el año pasado prácticamente no hubo gripe y este año creemos que pasa lo mismo y por lo menos nos han informado que en los próximos dos meses ya estarían vacunados hasta los 40 años, así que es una buena noticia”, concluyó.