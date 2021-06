Día del Graduado en Ciencias Económicas: "Estamos acostumbrados a navegar en mares revueltos"

El calendario de efemérides indica que este 2 de junio se celebra en Argentina el día del graduado en ciencias económicas, en conmemoración al nombramiento de Manuel Belgrano como primer Secretario del Consulado de Comercio en el año 1794.

En ese contexto, los profesionales del Consejo de Ciencias Económicas de Salta conmemoran su día de una forma especial, mirando un momento hacia atrás para ver todo el desafío que han venido enfrentando en el último año por la pandemia, pero también caminando hacia el futuro sin dejar de lado la permanente capacitación.

Al respecto de la efeméride InformateSalta dialogó con Nora Torregrosa, vicepresidente del Consejo quien, en medio de la conmemoración, reflexionó sobre la situación del sector atravesando la pandemia. “Estamos no complicados, pero sí en el mismo barco de incertidumbre, de angustia y a todo esto le sumamos la presión constante del Estado, de los organismos de recaudación, aunque estamos acostumbrados a navegar en ‘mares revueltos’”, se sinceró.

Así recalcó el esfuerzo emprendido para seguir perfeccionando su labor. “Continuamos con capacitaciones, de forma no aranceladas y de manera virtual, ahora tenemos jornadas sobre fideicomisos, se incorporan temas novedosos, algunos tradicionales de la labor pero también temáticas que la misma profesión nos lleva a aprender” y que desde la institución buscan llevar a sus miembros.

En este ámbito rescató que en el 2020 “cuando fue la cuarentena, a los 15 días comenzamos a trabajar de forma virtual, ahora con el confinamiento (de la semana pasada) rápidamente pudimos instrumentar los medios para trabajar virtualmente y seguir brindando los servicios del Consejo al matriculado” para que puedan continuar con sus labores.

Dentro de este espíritu de labor, Torregrosa sí recalcó que “al no ser actividad esencial, no podemos trasladarnos” al no poderse tramitar el permiso de circulación, pero esto no impide el compromiso que “si esto se prolonga (por los confinamientos), el Consejo tomará las medidas necesarias para volver a atender los negocios, realizar lo necesario con el COE para que nos habiliten” a seguir operando.

Por último y siguiendo con los objetivos en mente, la vicepresidente subrayó las constantes acciones para “jerarquizar la profesión, seguir con una línea de acción trabajando con organismos públicos, para llevar la presencia de colegas, profesionalizar áreas y la defensa constante del derecho de la profesión”, sentenció para concluir.