¿Cuáles son los departamentos que vuelven al confinamiento desde hoy?

En Capital, Cachi, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Candelaria, Metán, Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera, fijados en zona roja, regirá el confinamiento estricto hoy y mañana, según lo establecido por el DNU Nacional. Entre el 7 y 11 de junio se regresa a actividades habilitadas con protocolos y horarios.

Por lo tanto, en esos lugares, no habrá de manera presencial actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales. En todos los casos que sea posible se deberán realizar las tareas bajo la modalidad de teletrabajo. La gastronomía funcionará sólo mediante delivery y take away.

Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y artículos de necesidad en comercios esenciales y retiro de compras autorizadas, siempre en cercanía a sus domicilios, hasta las 18 horas.

Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos al aire libre de cercanía, en horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias. No es necesario tramitar permiso para circular para estas actividades.

No se podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales ni se podrá circular fuera del límite del municipio del domicilio de residencia de 18 horas hasta las 6 horas del día siguiente.

En cuanto al transporte público, quedan habilitadas para su uso las personas expresamente autorizadas para el desempeño de sus actividades, los casos especiales, atención de salud y vacunación.

Todas las personas exceptuadas de la prohibición de circular deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19”. Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

En el caso de los mayores de 50 años, que concurran a vacunarse contra la COVID-19, deberán hacerlo al centro de salud más cercano a su domicilio, y deberán acreditar con su DNI la edad correspondiente para circular.

A partir del 7 y hasta el 11 se cumplirá el último tramo del decreto donde se regresa a actividades habilitadas con protocolos y horarios, dispuestas por la Resolución N° 13/2021 del COE Provincial, las cuales se venían aplicando en los departamentos de mediano y bajo riesgo, unificándose, una vez más, toda la provincia.