Gala Cancinos: Siguen los trabajos para ubicar los elementos "de interés criminalístico"

Sigue la conmoción en la sociedad salteña tras el hallazgo de los restos de Gala Cancinos, la joven que estuvo desaparecida 4 años y sobre cuya muerte siguen las dudas como las averiguaciones para saber las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de la adolescente.

En ese sentido y en diálogo con Radio 10 Salta el fiscal Ramiro Ramos Ossorio se refirió a las tareas investigativas, aseverando que se sigue trabajando en el lugar donde estaban los restos óseos de Gala, cerca del río La Caldera, para tener todo lo necesario y saber la causal de la muerte de la joven.

“Se sigue trabajando en el lugar, se continuaron haciendo actividades, rastrillajes, trabajando en el desmalezamiento, fundamentalmente para procurar la ubicación de la totalidad de los elementos que se consideran de interés criminalístico”, contó en primer lugar.

¿Qué se halló en el sitio? Según el fiscal “muchos ítems tienen que ver con prendas de vestir, una mochila, una soga y elementos de interés criminalístico que tienen que ver para analizar el suelo, la vegetación y todo tipo de elementos” para obtener una certeza absoluta para el esclarecimiento de lo ocurrido con la adolescente.

En cuanto a los restos de ella, Ramos Ossorio contó que “se encontró prácticamente todo, se hablaba que faltaban algunas piezas, algunos huesos pero está prácticamente en su integridad” la estructura ósea, por lo cual se procede con los estudios forenses.

Sobre este punto contó que “en esa materia, todos los datos que se puedan recaudar en un examen cadavérico siempre brindan información, ya sea positiva como la causa de muerte, o negativa para decirnos de qué no murió”, lo cual permite “por exclusión llegar a presumir si la causa de muerte está ligada a otros elementos” y llegar a una eventual conclusión.

El fiscal también aportó datos de cómo es la zona del hallazgo. “Es complejo, está en altura y una vegetación absolutamente frondosa, no hay tránsito de personas ni animales, este sujeto que encontró (a Gala) no es un baqueano, es una persona que se acercó a una gruta que tampoco está condicionada, está abandonada y eso da cuenta que no ha sido visitada en años”, agregó para concluir.

“Si uno pasa por ahí piensa que está cerca de Vaqueros, pero luego se da cuenta que no es un lugar transitado”