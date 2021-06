Arroyo: “No me gustan los políticos que critican y no hacen nada como el Partido Obrero"

Será este 15 de agosto cuando los salteños vayan a las urnas y elijan a los nuevos ocupantes de las distintas bancas legislativas que estarán en juego en las elecciones provinciales 2021. Una de las candidatas es la actual edil capitalina, Romina Arroyo, quien ahora apunta a la Cámara de Diputados.

Arroyo estuvo charlando con el periodista Federico Storniolo en el programa Sin Vueltas de InformateSalta donde recalcó el desafío que significa dejar el Concejo Deliberante tras 3 periodos consecutivos de gestión. “Hay que ir dando pasos, formándose y hoy estoy junto a Javier David encabezando la lista de Gana Salta con el respaldo de Gustavo Sáenz, me enorgullece acompañar a este candidato que tiene proyectos para Salta".

"Debemos pensar en motorizar la economía salteña”

Con muchas labores y gestiones desde el cuerpo deliberativo municipal, Arroyo consideró que ahora la meta apunta a trabajar “en los problemas, Salta atraviesa una situación difícil, queremos trabajar con David en generar fuentes de trabajo y es el desafío para la Cámara de Diputados, trabajar en leyes junto al Gobierno porque de la crisis debemos salir todos juntos”, invitó.

Dicho esto la candidata recalcó en que las palabras deben ser acompañadas con acciones en pos del beneficio de la gente. “No me gustan los políticos que critican y no hacen nada como el Partido Obrero, que critican y nunca presentan nada, yo puedo decir que no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el material que se usó en las ciclovías y generar propuestas de circuitos deportivos”, ejemplificó.

“Sirven legisladores que trabajan y proyectos que aporten a la ciudadanía”

Sobre su trayecto en la política, remarcó que “coincido mucho con el gobernador, vengo trabajando muchos años con su proyecto desde antes que sea intendente, por eso armamos este equipo para trabajar en conjunto en su respaldo, debemos aportar para salir hacia adelante”, manifestó.

Por último, se refirió al otro frente que acompaña al gobernador Gustavo Sáenz, y dejó entrever que se encuentran más cercanos a la gestión de la intendenta Bettina Romero, que a la del propio mandatario provincial.