Interna gaucha: "O tomaron algo fuerte o se sienten dueños de la provincia"

La víspera de la conmoración histórica que tendremos los salteños en unos días, cuando tenga lugar el Bicentenario del fallecimiento del general Güemes quedó en el ojo de la tormenta, entre la postura del COE de cancelar el desfile del 17 de junio y la intención de los gauchos de homenajearlo.

Tras anunciarse la realización de una “marcha patriótica” en su reemplazo y la viralización de un audio con declaraciones de Francisco Aráoz, varios fortines comenzaron a tomar distancia y ahora se pide la actuación de la justicia al respecto. Así lo solicitó Miguel Calabró, integrante del centro gaucho El Palenque de La Caldera en diálogo con FM Aries.

En su análisis personal como gaucho “me pareció personalmente irresponsable por no decir sediciosas” las declaraciones de Aráoz, a las que las calificó de desacertadas. “Hoy por hoy creo que al salteño no se le escapa que las prioridades son otras, me parece que esta gente o tomaron algo muy fuerte o se sienten como lo expresan y ratifican, dueños de la provincia”, manifestó.

Mostrando su satisfacción de que algunos fortines no participarán de este homenaje al máximo héroe de Salta, Calabró hizo “un llamado a la Justicia, yo creo que cualquier persona tiene que tener la responsabilidad de sus palabras, no puede llamar a un acto de sedición”.

Para ratificar su postura pidió “que el Ministerio de Gobierno haga algún llamado a un fiscal o al procurador, es como una cosa amónica pero no, es una declaración de una autoridad de segundo grado, espero que hoy alguien actúe”, recalcó su postura. Del mismo modo aseveró que “si cualquier otro sector hubiera hecho una declaración de este tipo, como algún partido socialista o como el Partido Obrero, algún fiscal hubiera actuado de oficio”.

“Me parece una locura este discurso, retrocedemos a la década del ’70 con una actitud fasci-golpista”

Por último dijo que, a su parecer, el homenaje en este histórico bicentenario podría ser “cuidándonos, ser solidarios, acercar medicamentos a un vecino que esté aislado, me parece que por ese lado va el patriotismo”, concluyó.