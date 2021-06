Tensión entre gauchos e inspectores municipales: denuncian que los quisieron infraccionar

El bicentenario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes sigue dando de qué hablar, luego de los actos oficiales encabezado por autoridades nacionales y provinciales, lo ocurrido con la filtración de movimientos sociales al operativo de seguridad y los homenajes espontáneos por parte de la gente.

Sobre estos últimos, fue en la tarde del jueves cuando salteños con sus ponchos, sus sombreros y banderas, decidieron convocarse para ir hasta el monumento al prócer para homenajearlo, mostrando su descontento con los actos oficiales y hasta contando con el paso de algunos gauchos, los cuales quedaron afuera de las conmemoraciones.

En medio de la situación, al lugar llegó la policía de Tránsito suscitándose momentos de tensión y cruces entre los uniformados y los salteños en el monumento quienes querían seguir haciendo su homenaje al general.



Según la información que comparte Somos Salta, los inspectores habrían tenido este cruce con la gente ya que, en un momento habrían intentado comenzar a labrar multas, producto de algunos insultos que los presentes les realizaron, disconformes con la presencia de ellos, diciendo que era feriado y que podían estacionar.

Fue cuando se desarrollaron los entredichos. “No veníamos a hacer boletas, nadie hacía boletas hasta que nos comenzaron a faltar el respeto”, afirmaba un agente de Tránsito en el video reproducido por el medio. “Hay personas que no tienen respeto, no se puede hablar, comenzaron los insultos y no se pudo” seguir dialogando, agregó.



Del mismo modo reafirmaron que solo habían llegado al lugar para “prestar colaboración al tema de la calle” ante la llegada de autos y personas que se ubicaban sobre la avenida Uruguay y el paseo Güemes.