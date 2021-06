Guadalupe no aparece y el gobierno nacional ofrece una recompensa de $2 millones para quien brinde datos

A casi una semana de la desaparición de Guadalupe Lucero en la provincia de San Luis, la desesperación de la familia sigue en aumento porque pasa el tiempo y la criatura no aparece, es por eso, que el Gobierno nacional tomó una nueva decisión.

Lo cierto es que el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este viernes que habrá una recompensa de dos millones de pesos para quienes "brinden datos útiles" que permitan dar con el paradero de la niña de cinco años, que desapareció en San Luis el pasado lunes, ya que comenzó a tomar fuerza la hipótesis de que la menor podría estar fuera de la provincia.

Desde el Ejecutivo informaron que las personas que quieran suministrar datos sobre la niña deberán comunicarse al número telefónico de acceso rápido 134 del Ministerio de Seguridad. La decisión se confirmó través de la Resolución 289/2021 publicada en el Boletín Oficial con la firma de Sabina Frederic, luego de que se haya activado el miércoles a "Alerta Sofía" para incrementar el personal de búsqueda.

Asimismo, el documento indica que "el pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada preservando la identidad del aportante". El texto recuerda también que Guadalupe fue vista por última vez el día 14 de junio de 2021 aproximadamente a las 19.20 horas en el Barrio 544 Viviendas, de la ciudad de San Luis.

En tanto, este jueves continuaron las intensas búsquedas con más de 550 personas de las fuerzas federales con expertos y canes entrenados. "Se siguen las distintas líneas para ver que pudo haber sucedido, se realizaron más de 70 allanamientos, se rastrilló toda la zona de su barrio y donde fue vista por última vez", detalló el ministro de Seguridad de San Luis, Luis Anastasi.



Guadalupe: siguen los rastrillajes

Además, agregó que alrededor de 300 efectivos realizaron operativos en la zona oeste de la ciudad San Luis, en el barrio Primero de Mayo, mientras que buzos tácticos la buscaron por el río San Luis y dique chico. No hubo novedades. "No podemos descartar que Guadalupe no esté en San Luis", agregó el ministro y sostuvo que el juez declaró públicamente que "no tiene duda que no esta extraviada y puso en alerta a la sociedad, eso nos da esperanza a todos". /Crónica