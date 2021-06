Orán: citan a familiares de fallecidos por COVID-19 a reconocer sus cuerpos

El año pasado, durante los meses más complicados de la pandemia, los fallecidos por el COVID-19 eran enterrados en fosas comunes. En el caso puntual de Orán, varios familiares solicitaron que los restos de sus seres queridos sean exhumados y sepultados nuevamente pero en parcelas individuales.

Esta situación llevó a que descubrieran que en muchos casos sus familiares no estaban donde les habían dicho e incluso a saber que no estaban dentro de ataúdes sino en bolsas negras. Por esta razón, intervino la justicia y se los convocó a un reconocimiento de los cuerpos.

Lo ocurrido causó gran malestar entre los familiares de los fallecidos, quienes consideran que la forma en la que pretenden llevar adelante el proceso no solo es doloroso sino también inhumano. “Si uno tuviera la certeza donde están los familiares no tendrían que estar reconociéndolo ahora, realmente me parece totalmente inhumano, fuera de toda norma elemental de humanidad”, dijo al respecto el abogado Pablo Cardozo Cisneros a Somos Salta.

En este sentido, consideró que será traumatizante y puede ocasionar daño psicológico, por lo que cree que sería necesario la intervención de un grupo de psicólogos para que determinen que persona de la familia estaría en condiciones de afrontar el reconocimiento.

“Yo pienso que no se ha mensurado en su momento la forma de haberlos enterrado y ahora menos que menos. Usted que no ha tenido ni siquiera ocasión de despedirse de su familiar, que de pronto tenga la situación de venir a reconocerlo en una circunstancia totalmente impropia”, manifestó.