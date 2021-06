Juicio a "Kike" Prado: “Hay mucha presión del pueblo para saber la verdad”

Durante la tarde de hoy se llevará a cabo la primera jornada del juicio contra el ex intendente de Aguaray Jorge Enrique Prado. Junto a él, hay nueve imputados más acusados por el millonario robos de caños del Gasoducto NEA.

Fue en el mes de enero del 2020 cuando Adrián Zigarán, actual interventor del municipio, registró fotográficamente hechos que destaparían el robo millonario. A siete meses de asumir como interventor y ante el inicio del juicio contra Prado, Zigarán dialogó con InformateSalta.

“Al municipio lo encontramos con una deuda de 19 millones de pesos, nos llevó 7 meses pagar esa deuda que en este momento está saneada pero seguimos con remanentes” recapitula Zigarán.

En esta instancia el interventor de Aguaray recordó que le “tocó ser el que se dio cuenta que se venían robando los caños” y que a partir de su registro se inicio esta causa que llega a juicio hoy. Recordó también que la intervención del municipio partió desde el pedido del diputado Ramón Villa, perteneciente al mismo bloque que Prado: el Frente de Todos.

Juicio

“Hasta hace unos 10 días corría el rumor de que no se iba a iniciar el juicio por alguna chinaca legal”, dijo Zigarán ante InformateSalta, celebrando enérgicamente que esta instancia judicial no presente mayores dilaciones. Según argumenta, el mismo pueblo se muestra expectante por saber qué pasó durante los primeros meses de la gestión de Prado. “Que el juicio se inicie hoy es un alivio porque hay mucha presión del pueblo para saber la verdad porque la gente tiene infinidad de versiones”, marcó.

“Este juicio es una oportunidad para dotar de institucionalidad al Norte de Salta que realmente mantiene una lucha para que las instituciones prevalezcan”

Si bien por el momento no fue notificado, el interventor no descarta que pueda ser llamado a testificar dentro de la causa.

Año electoral

De manera previa al cierre de listas y conformación de Frentes, los rumores apuntaban a que Prado intentaría competir en los comicios de este año. Sin embargo, eso no fue así y en las elecciones del próximo 15 de agosto se elegirá al intendente que ingresará a terminar el mandato del ex jefe comunal, por dos años más.

En este sentido, el interventor marca: “será un desafío importante para el intendente entrante porque no va a tener un panorama fácil, va a tener que tomar medidas duras. No sé si dos años alcanzarán para hacer todo lo que hay que hacer”.

Finalmente, explicó que su compromiso fue asumido con el gobernador, hasta el 10 de diciembre y que por ello no decidió participar de las elecciones. “Me hubiera gustado continuar los dos años que quedan porque se están notando los cambios y hay muchas cosas por hacer”, dijo, pero añade para finalizar: “Personalmente mi compromiso fue asumido con el gobernador y a partir de diciembre veremos qué responsabilidad me asigna”