Para Bernardo Solá, la UCR tiene grandes chances "de pelear el cargo de Senador”

El candidato a Senador por Capital de la Unión Cívica Radical, Bernardo Solá, estuvo en el programa Sin Vueltas de InformateSalta. En diálogo con el periodista Federico Storniolo, reflexionó sobre las elecciones legislativas y los desafíos que afrontarán sus ganadores.

Solá destacó la conformación de la lista “como Unión Cívica Radical en Salta Capital y en 9 o 10 distritos más. "Esto se logró en los departamentos más importantes como Capital, Tartagal, Rosario de la Frontera, Metán, Cafayate y Güemes”, expresaron.

El candidato consideró que se está viviendo un “un reverdecer del radicalismo” debido a “la gente está necesitando volver a la institucionalidad”. En este sentido destacó que el radicalismo siempre estuvo en los momentos difíciles”. “Siempre está ahí para dar la pelea necesaria”.

Además destacó que “en Jujuy el radicalismo anda muy bien”. “Ahora nosotros estamos mirando más a Jujuy, y eso la verdad que como salteño a uno le duele”, dijo.

Respecto a su candidatura remarcó que “venía alejado de la vida partidaria, pero no de la política porque uno hace política permanentemente. "Tuve el honor de que las autoridades partidarias me ofrecieran el cargo de candidato a senador por la capital con lo cual no dudé un segundo en aceptar”, dijo.

“Tengo ganas de volver a discutir los temas y a poner en agenda los temas que realmente la sociedad, la gente, el votante quiere saber, quiero escuchar y decirle a la gente que no todos los candidatos somos los mismos”.

“La idea cuando llegue al Senado es que ese cuerpo hermético no sea más hermético porque ahí se eligen a los jueces, está la comisión de acuerdo, se elige a los miembros de la auditoría general de la provincia que hoy está en manos del oficialismo”. “Quiero ser esa voz disonante, la que desafine en esa cámara”.

Consultado por cómo afrontará la campaña política, Solá señaló “uno cuando sale a la cancha sale a competir y a ganar, la respuesta que estamos teniendo de la gente es muy favorable, la verdad que nos dice sigan adelante necesitamos una voz distinta diferente. "Estoy convencido que la Unión Cívica Radical tiene grandes chances de hacer una muy buena elección y de pelear el cargo de senador”.