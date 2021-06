Nueva denuncia contra el IMAC de un paciente COVID: " Me querían atender en la vereda"

Días atrás conocimos la historia sobre una mujer que denunció el cobro abusivo del Instituto Médico IMAC, ubicado en pleno centro salteño. Pedían 2 millones para hospitalizar a una paciente covid.

Ahora se conoce el caso de María, una salteña que a través del programa radial Buena Fuente contó lo que vivió el domingo al concurrir al lugar en busca de atención, mientras atravesaba la enfermedad COVID-19.

Hace dos semanas tuvo COVID con síntomas leves y solo le faltaba hacerse el hisopado para volver a trabajar pero se sintió mal y acudió a la Clínica el IMAC el pasado domingo. Sentía la cara amortiguada y se preocupó. Quería que le controlen la presión porque siempre la tiene alta. Una guardia salió y le dijo que el doctor le consultaba qué síntomas tenía. Ella se sentía entumecida y que se le paralizaba la cara.

"Esto sucedió dos veces con la guardia y en la tercera le pregunté si no me podía dejar pasar porque hacía mucho frío. Me volvió a cerrar la puerta y luego salió un muchacho que no sé si se identificó. Me querían atender en la vereda y me tuve que ir a otro lado", explicó.

Hoy recuperada la mujer decidió hacer pública la situación vivida de la cual no pudo defenderse en ese momento. "Ni siquiera me pudo llamar un auto y tuve que caminar hasta la esquina, me fui a Los Altos. Me hicieron estudios y me dijeron que tenía neumonía pos COVID-19 y fiebre. La verdad que fue desaprensivo e inhumano. En ese momento no discutí porque me sentía débil".

Finalmente, dijo que espera que los responsables del lugar tomen cartas en el asunto.