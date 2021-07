Biella asegura que la muerte de 7 hermanos de Moldes por COVID-19 están en los registros

El reconocido médico, Bernardo Biella, volvió a hablar sobre la fiesta de 15 años que ocasionó una tragedia familiar en Coronel Moldes. Reafirmó que si existió y que la muerte de 7 de 9 hermanos y la madre de ellos figura en los registros tanto provincial como nacional.

El descargo lo hizo en su columna del programa El Despertar de FM Profesional luego que el intendente de esa localidad, Omar Carrasco, saliera a desmentir públicamente la situación. “Primero quiero nuevamente darle el pésame a esta familia moldeña, que lamentablemente ha sufrido tanto el contagio como la internación y la pérdida de tantos familiares en esa fiesta. Esa fiesta lamentablemente si existió”, dijo.

En este sentido, dijo tener pruebas, nombre, apellido y DNI de las personas que fallecieron y que aún siguen internadas. “Es una desgracia, pero de que ocurrió, ocurrió. Solo le tengo que pedir disculpas a la familia porque no quise recordarles el trágico momento que han vivido y que siguen viviendo”, manifestó.

Asimismo, también desmintió que haya tocado el tema por sus intenciones de conseguir una banca en la Cámara de Diputados. “No lo hice por nada político, si hubiera sido así habría salido por todos los medios locales y nacionales que me llamaron. No fue así, simplemente para tratar de hacer entender la importancia de que nos sigamos cuidando hasta que nos podamos vacunar. Esto está en la estadística de la provincia”, expresó.