Habilitaron la 2da dosis de Sputnik a demanda y se agotaron en un par de horas

En medio de la incertidumbre sobre qué pasará en torno a la pandemia y las nuevas variantes del coronavirus, hay una gran población de salteños que están buscando por todos lados la segunda dosis de la vacuna Sputnik V para completar su eficiente inoculación contra el virus, más aún aquellos que ya pasaron los 3 meses desde que recibieron la primera aplicación.

Mientras gran parte de la población espera su turno, sorpresivamente esta mañana el vacunatorio del Centro de Convenciones de Limache, en la zona sur de Salta Capital, habilitó la segunda dosis para su aplicación a demanda.

Al enterarse de la novedad "de boca en boca", una gran cantidad de gente se acercó al lugar, y en cuestión de un par de horas se agotaron todas las que quedaban para aplicarse.

Así lo confirmó en diálogo con InformateSalta la doctora Carmen de la Serna, encargada del operativo explicó que “ya no hay más nada” de las dosis que habían quedado como remanente de un lote que se aplicó. “Otorgamos hasta el último número, no me queda ni una gota”, aseveró.

La doctora contó a este medio que en el vacunatorio disponían de 3000 dosis del segundo componente del fármaco ruso para vacunar a personal de salud que quedaba pendiente y personas que se inocularon en febrero, marzo y hasta el 6 de abril, en base a los turnos asignados desde el 148.

Pero “como no se presentó la cantidad de personas que deberían haberlo hecho, había quedado un remanente de 400 dosis. "No nos podíamos quedar con esas dosis y hoy se liberó pero no quedó nada”, manifestó.

“Los números se dieron a desde las 8 y ya no queda nadie en salón, ya tenemos las puertas cerradas y se avisó que no hay más”

De la Serna comentó que por ahora siguen vacunando con la primera dosis de la Sputnik V, de Astra Zeneca y de Sinopharm a mayores de 18 años que se llegaron hasta el salón. No obstante reconoció que “ya vino mucha gente a preguntar, ayer se acercaron muchas personas” para saber si hay disponibilidad del segundo componente ruso. “La gente está angustiada, el grupo etario de febrero es de mayores de 70 años”, sinceró.

Con esta demanda en horas, la profesional dijo que no saben cuándo podrían volver a contar con el complemento en el vacunatorio de Limache. “Hay comentario de aquí a 15 días pero no hay fecha cierta, no sabemos” cuándo podrían volver a contar con stock, informó para concluir.