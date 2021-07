Mirá los requisitos para visitar las diferentes provincias en vacaciones de invierno

Estas vacaciones de invierno cada provincia a determinado diferentes medidas para realizar viajes por la situación sanitaria, pero ¿Cuáles son en cada destino?

Por convenio de libre circulación, personas de Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán o La Rioja no deben presentar PCR para viajar entre estas provincias.

Antes de programar un viaje es necesario conocer los requisitos del lugar de destino. A continuación la lista:

Río Negro

PCR o Test de antígeno negativo para quienes ingresen por avión u ómnibus de larga distancia, dentro de las 72 horas previas al viaje. No solicitado a menores de 10 años ni a quienes ingresen a la provincia con vehículo particular.

Permiso de circulación provincial https://circulacionrn.rionegro.gov.ar/ y completar la declaración jurada 24 horas antes de viajar.



Santiago del Estero

Para ingresar por vía aérea: completar la declaración jurada SICOIN https://sicoin.gobiernosde.gob.ar/ y PCR Negativo. En caso de no tenerlo, se realizará uno gratuito al llegar a la provincia.

En tránsito: a quienes atraviesen la provincia rumbo a otro destino no se les exigirá PCR.

Chubut

Certificado de Turismo

PCR Negativo realizado 72 horas antes del ingreso a la provincia, solo para las personas provenientes de CABA o la provincia de Buenos Aires por vía aéreo o transporte terrestre de pasajeros (excepto menores de 10 años acompañados por un adulto conviviente)

Obra social con cobertura en Chubut o seguro de viaje Covid-19

App Cuidar con declaración jurada 72 horas antes del ingreso

Constancia de reserva en un alojamiento habilitado o declaración del domicilio donde se aloje



Chaco

Pasaporte Covid en https://pasaporte.chaco.gob.ar/

Se deberá indicar PCR negativo o contar con certificado de vacunación al menos 14 días previos de inoculación o ser paciente recuperado de Covid-19 en los últimos 4 meses

Córdoba

Las vacaciones de invierno regirán desde el 9 de Julio y hasta el 1 de agosto.

Descargar la APP Cuidar con la respectiva Declaración Jurada.

La restricción de circulación será de 0 a 6 horas, excepto para actividades esenciales, mientras que los locales gastronómicos podrán permanecer abiertos hasta las 23 horas con atención al aire libre, y en el interior con aforo del 30% con un máximo de 4 personas por mesas. Cines, teatros y museos estarán habilitados bajo protocolo y aforo del 30%. Bingos y Casinos permanecerán cerrados.

Catamarca

El 09/07 se habilita la actividad turística.

Completar la Declaración Jurada de Solicitud de Ingreso: https://ingreso.catamarca.gob.ar/solicitud

No se pedirá más certificado PCR negativo, pero algunos municipios efectuarán test de antígeno en sus ingresos.

Corrientes

Certificado de vacunación, PCR gratuito al ingresar a la provincia o alta epidemiológica

Permiso nacional de circulación y permiso provincial en https://permisos.corrientes.gob.ar/turismo

Misiones

Certificado Turismo

Test PCR negativo realizado 48 horas antes de viajar. De no tenerlo, se puede hacer de manera gratuita en el ingreso a la provincia

App Misiones Digital

Tierra del Fuego

Gestionar el certificado Turismo en argentina.gob.ar/circular/turismo (impreso o PDF en el celular)

Reserva del alojamiento turístico habilitado en el destino

Cobertura Médica (Seguro de Asistencia al Viajero con cobertura de contingencias vinculadas a Covid-19 u Obra Social con cobertura de alcance en la provincia)