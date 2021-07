Fuertes discrepancias en un proyecto de ley que busca terminar con la toma de terrenos

Daniel Sansone, diputado del bloque Salta Tiene Futuro, dialogó con InformateSalta por MultivisiónFederal, conducido por Rebeca Aldunate y José Zambrano, sobre la iniciativa que busca terminar con la ocupación de terrenos privados y el Estado. El tema generó un fuerte debate en comisiones en la Legislatura y no logró un dictamen de mayoría.

Al ser consultado sobre el proyecto el diputado aclaró que si bien no salió debido a un rechazo de la Comisión de Derechos Humanos, pero manifestó su intención de diálogo para llegar a un acuerdo.

El diputado apuntó contra los punteros y sentenció, las tomas se realizan motivadas por “punteros que son medio mafiosos” quieren tener terrenos e incitan a madres con hijos menores de edad, en su mayoría, a ocupar terrenos.

"El problema de la falta de viviendas la debe solucionar el poder ejecutivo, no debemos resolverlo desde el poder legislativo. El poder ejecutivo no ejecuta las medidas para que no haya gente en la calle", aseguró el funcionario.

"La idea de este proyecto es defender la propiedad privada, que a las personas que ocupen terrenos de forma ilegal no se les den viviendas del IPV o Tierra y Hábitat", añadió.

Por su parte Oscar Vila, representante del Movimiento Evita manifestó su desacuerdo con el proyecto presentado, “desde los movimientos sociales siempre estamos peleando para achicar la brecha de déficit ocupacional que hay en la capital y en la provincial.

"Yo hablo con el gobierno, aseveró el dirigente, con la ayuda del gobierno se pueden resolver los problemas de las personas, cuando hay un programa de trabajo y transparencia en los proyectos la gente se preocupa y se suma. Algunos piensan de esta forma y otras piensan en el castigo", finalizó.