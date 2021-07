Salud admitió que liberaron la 2da dosis de Sputnik por "presión": ahora, será solo con turnos

Siguen las repercusiones luego de lo ocurrido en la mañana del martes cuando el vacunatorio del Centro de Convenciones de Limache, en la zona sur de la ciudad Capital, se vio colmada de personas que trataban de conseguir algunas de las segundas dosis de la Sputnik V, remanente que se agotó en horas y que despertó no solo malestar, sino que demostró la cantidad de salteños que están sin completar su inoculación.

En vista de ello, el Ministerio de Salud resolvió que la aplicación de las vacunas volverá a regirse por los turnos que desde la línea 148 se asigne. Así lo manifestó Juan José Esteban, encargado de la cartera sanitaria, en diálogo con Canal 9 Multivisión.

En primer lugar señaló que “sábado, domingo y lunes se vacunó según el turno del 148, el lunes quedó un remanente de 400 vacunas y la doctora De la Sena, ante la presión de la gente –había muchísima gente mayor de 70 años – ella decidió continuar la vacunación según un esquema cronológico” de la aplicación de la 1° dosis del fármaco ruso hasta el 6 de abril.

“Esa fue la situación planteada que generó problemas, la decisión acertada o no de la doctora se dio por una presión de la gente, son situaciones complejas que está viviendo el equipo de salud, permanentemente bajo presión”, aseveró Esteban quien agregó que habló con la doctora quien “está sometida a presión, está agobiada por todas las situaciones que tiene que atender”.

No obstante se mostró contrariado por lo ocurrido, hablando con la doctora Adriana Jure, encargada de Inmunizaciones de la Provincia, tomando la resolución de regir estrictamente el sistema de turno. “Hablamos temprano, vamos a volver al turno sin ninguna duda, no justifico a la doctora De la Serna pero estaba sometida a presión y eso tal vez la llevó a esa decisión, con pocas vacunas para aplicar lo mejor es dar un turno y no tener la problemática que hemos tenido”, sentenció el funcionario.

“Desconocíamos la decisión de la doctora, (ahora) los vamos a turnar a todos y así vamos a evitar los problemas en el Centro de Convenciones, no más demanda espontánea”

Por último y consultado sobre cuándo llegarán más dosis del segundo componente de la Sputnik para completar la inoculación de muchos salteños que aún aguardan la misma habiendo pasado los 3 meses desde la primera, Esteban dijo no saber fechas. “El segundo componente no tiene fecha de ingreso a la Nación, estamos a la espera que tiene una demora en la fabricación”, concluyó.