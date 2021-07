En Vaqueros, marcharon pidiendo justicia por el femicidio de Lorena

La familia de Lorena Vique, víctima de femicidio presuntamente por su pareja el jueves pasado en Vaqueros marchó por las calles del pueblo, acompañada por organizaciones sociales y vecinos. El pedido de justicia se hizo sentir esta mañana.

Al respecto, Mercedes, integrante del Movimiento Evita, detalló a El Tribuno que llevaron también un petitorio pidiendo que el abogado de la Municipalidad sea apartado del cargo por dichos que van en contraposición a la lucha contra la violencia de género.

“Venimos luchando hace muchísimos años exigiendo políticas integrales de prevención y erradicación de la violencia de género y sobre todo que nos garanticen a las mujeres poder vivir, tener una vida libre de violencia”, dijo.

En este sentido, hizo un llamado a la sociedad para sumir un compromiso para acabar con el flagelo. “Pedirle a la sociedad mayor compromiso con esto, nosotros entendemos que la violencia de género es una problemática que nos atraviesa a todos, necesitamos realmente un compromiso colectivo para poder superar toda esta problemática”, expresó.

Durante la marcha, la familia solicitó no hacer declaraciones públicas. “Nos ha pedido que respetemos su decisión de no querer hablar ante los medios y entendemos porque en el dolor de la pérdida de un familiar, no quieren expresarse y nosotros estamos para cuidarlos a ellos también como familia. Nadie le va devolver a Lorena su familia, sus hijos y por eso necesitamos que se haga justicia”.