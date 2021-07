Por error, dos personas en Salta recibieron “vacunas combinadas”: no corren peligro

Un informe que trascendió en las últimas horas daba cuenta que en Argentina, más de un millón y medio de personas completaron la vacunación contra el COVID-19 con ambos componentes de la vacuna rusa, pero que entre ellas habían varias que recibieron una dosis distinta a la que está indicada al momento.

Según el diario La Nación, el distrito donde aparecen más de estas combinaciones es Mendoza, en el que en el Nomivac se cargaron 4037 aplicaciones de segundas dosis de Sputnik cuyo lote pertenecía al primer componente. Luego, Salta con 912 registros. En Entre Ríos, hubo 780 casos y, en la provincia de Buenos Aires, 766.

Sobre esta información y en diálogo con FM Profesional la doctora Adriana Jure, jefa del Programa de Inmunización de la Provincia se manifestó de estos datos diciendo que son errores, que pueden ser por una mala carga en el sistema de información sanitario.

No obstante, también reconoció que hubo dos errores en la aplicación de dosis.

“La mayoría de estos informes son vacunas mal cargadas en el Sistema de Información Sanitario Argentino, a veces hay errores, sobre todo al inicio de la campaña donde los lotes no estaban pre inscriptos”, aseveró Jure en primer lugar recalcando que esos 900 casos que se indican para Salta son “un error de carga, si eventualmente hubiera alguna mala colocación se informa como un evento y se hace el control”.

No obstante, reconoció que “de todos los analizados o de los informados, en la provincia tenemos 2 errores absolutamente notificados y analizados”, lo cual llevó a revisar planillas, indagar las vacunas que se estuvieron aplicando, hablar con el lugar donde se vacunó, con las personas y así ir dilucidando el error.

¿Esto alerta ante la combinación que hubo de vacunas? Jure espetó que “hasta ahora no causaron problemas, como saben se está probando esto de combinar, errores humanos pueden pasar en todo el país o el mundo”, se defendió. Así contó que las dos personas identificadas “están en control, no se repiten vacunas y se controla, las personas no corren peligro y eso lo sabemos, puede ser un error humano pero no son 900”, atajó para concluir.