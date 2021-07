ANSES: Adelantan los pagos de Tarjeta Alimentar para titulares con y sin plástico

A pesar de que hubo demoras en la carga de la fecha de cobro particular que cada persona puede consultar con su número de CUIL, en este caso de la Tarjeta Alimentar, finalmente se dieron a conocer las fechas de cobro: en julio se adelantaron todos los pagos, tanto para quienes tienen plástico como para aquellas que no.

¿Cuándo cargan la Tarjeta Alimentar con plástico?

ANSES había dicho que la carga de la tarjeta se daría el tercer viernes hábil del mes. Como en esta ocasión estuvo el feriado del 9 de julio, todo indicaba que el pago estaría recién el viernes 23 de julio.

Sin embargo, desde Desarrollo Social aseguraron que las personas que tienen el plástico van a cobrar este viernes 16 de julio.

¿Cuándo cobran las titulares que no tienen el plástico?

Todas las mamás o papás con hijos de hasta 14 años que ingresaron recientemente, con lo cual aún no tienen la tarjeta física, perciben el monto la tercera semana del mes. En este caso será desde el jueves 15 de julio hasta el viernes 23 de julio por terminación de DNI, arrancando por los finalizados en 0 y 1.

Para todas, los montos son: $6000 por un hijo/a, $9000 por dos y $12000 por tres o más.

¿Por qué hubo demoras para saber las fechas?

Al igual que con los atrasos que hubo el mes pasado, en julio la publicación de las fechas se vio afectada debido a la gran cantidad de personas que continúan ingresando al padrón alimentario. En este caso hablamos de titulares de AUH con hijos de hasta 14 años, AUH por discapacidad y AUE a partir de los tres meses. Por este motivo también se decidió adelantar los pagos.

Además, el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, confirmó que las Madres de 7 hijos o más van a tener acreditado el complemento alimentario en agosto. En el mismo mes también cobrarían las asignaciones familiares por embargo.

¿Cómo consultar la fecha de pago?

La forma más sencilla es ingresando a la página de ANSES y seleccionando fecha y lugar de cobro, donde deberán colocar el número de CUIL. Una vez dentro, la página va a mostrar:

Fecha de pago

Lugar de cobro (ventanilla del banco, cajero automático, correo)

Detalles de la liquidación

Recordatorio: las tarjetas físicas de Alimentar se están entregando progresivamente por correo, ya que a raíz del contexto el operativo es un poco más lento. En ese sentido, deben saber que sí pueden retirar el dinero en efectivo sólo mientras no tengan el plástico. Una vez que lo obtengan, esta posibilidad se corta y deberán seguir usando el débito, que además es conveniente.

¿Puedo cambiar el lugar de cobro?

Sí. El trámite se hace a través de Mi ANSES, entrando con CUIL y Clave de Seguridad Social. Luego, en la columna izquierda se debe elegir “Cobros” ➡ “Cambiar lugar de cobro Asignaciones Familiares”. El próximo paso será completar el formulario con los datos y finalizar.

Importante: el cambio de una boca de pago a otra tarda unos 15 días aproximadamente. Si en el medio entra algún cobro (asignación, tarjeta alimentar, etc.) puede que se deposite en la cuenta previa. Por eso se recomienda hacer la gestión con anticipación para no tener inconvenientes. De todas formas, el dinero no se pierde.

Fuente: El Ciudadano