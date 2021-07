Nicole Neumann confesó que en diez años de relación con Cubero nunca fue al baño: "Lo escatológico me la baja"

Recién llegada de una escapada romántica con José Manuel Urcera y sus hijas a San Martín de los Andes, Nicole Neumann quiso contar detalles acerca de su flamante relación pero soltó un curioso dato acerca de los diez años de matrimonio que compartió con Fabián Cubero.

La modelo y el piloto pasaron unos días en la Patagonia junto a Indiana, Allegra y Sienna y consolidaron aún más la relación. Al aire de "Santo Sábado", la coconductora comenzó a hablar sobre lo bien que la pasaron todos juntos en la nieve y luego confesó qué cosas de la vida de pareja hacen que se "apague la pasión".

"Cuando se apaga es porque llega el final", consideró Nikita y de manera sorpresiva confesó: "Los temas escatológicos me la bajan".

Entonces en la mesa se empezaron a preguntar cómo hacía para disimular sus ganas de ir al baño o que la pareja no se entere y ella enumeró: "Hay baño de recepción, cuando el otro se metió a la ducha... Está el baño de las criaturas y que diga ’me voy a ver qué hacen las chicas’".

Después, reconoció que "el otro se da cuenta cuando esquivas ese momento y dice ’yo también lo tengo que esquivar’. No se habla, pero se das cuenta". En la misma línea explicó los motivos de su insólita postura y sostuvo que "para que el erotismo subsista, hay que cuidar esas cosas porque ya cuando se pierde todo enfrente del otro… Y hay que cuidarlo en el tiempo".

Pero sus palabras no dejaban de impresionar al resto del equipo del ciclo conducido por Guillermo "El Pelado" López y en un momento Malena Guinzburg le recordó su pasado con Cubero con quien tuvo diez años de relación. "¿Estuviste diez años en pareja y nunca te cayó mal un sushi?", indagó la panelista, pero Nicole respondió rápida: "¡No! Diez años y no pasó. Y si pasó, nadie se enteró más que mi persona".

Para cerrar, la top model contó una particular experiencia que vivió durante un romance: "Me pasó con uno que me habló desde el baño y perdió, chicos. Nunca más hubo sexo ahí". /DiarioShow