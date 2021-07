Criptomonedas en Argentina: el proyecto de ley y su volatilidad

Cada vez se escuchan más fuerte las voces que pregonan el uso de las criptomonedas en Argentina, especialmente después de que, la semana pasada, el diputado por Mendoza José Luis Ramón presentara un proyecto de Ley que busca regular el pago de sueldos en Bitcoin y otras criptomonedas. Esta noticia renovó el interés del público en general por empezar a comprar criptomonedas, como sucedió tras la suba en el valor del Bitcoin luego de que la Asamblea Legislativa de El Salvador apruebe la famosa Ley Bitcoin: una suba de un 8% en 24 horas. Una de las voces más influyentes que se pronunció al respecto fue la de Michael Saylor, CEO de la influyente empresa estadounidense de software MicroStrategy.

“Bitcoin es la esperanza para Argentina”, expresó Saylor. Según CNBC, MicroStrategy tiene acumulados más de 100.000 Bitcoins, con un valor aproximado de 3.000.000.000 de dólares. En este contexto, Saylor celebró el proyecto de Ley presentado en Argentina comparando la volatilidad del peso con la del Bitcoin:

“El dólar Blue (tasa de cambio informal ARS/USD) se ha debilitado de 15 a 174 en cinco años. Esto significa que $100 ahorrados en pesos argentinos valdrían hoy $8.62. Si hubiesen sido ahorrados en Bitcoin, valdrían $5270”.

Esta comparación parte de la base de que, mientras que el peso argentino se encuentra en un proceso de constante desvalorización (devaluación acentuada por los efectos de la pandemia), el Bitcoin, al igual que otras criptomonedas, ha mostrado, a lo largo de los años, pero sobre todo en último tiempo, una tendencia apreciativa: a pesar de sus ocasionales caídas, cada vez vale más.



La volatilidad de las criptomonedas



Uno de los principales argumentos en contra del uso de criptomonedas en Argentina, y en el mundo, es su volatilidad. Al estar descentralizadas y no tener ninguna institución gubernamental (ni privada) control sobre su valor, están sujetas únicamente a las fuerzas del mercado: la compra y la venta, y la especulación. Sobre esto, Rodolfo Andragnes, cofundador y presidente de la ONG Bitcoin Argentina, comentó en un artículo en iProUP que cada vez que hay una subida pronunciada en el precio del Bitcoin es esperable que una gran cantidad de gente compre, y que es la misma gente que “entra por el precio” la que sale a vender cuando el mismo empieza a bajar.

Andragnes también se expresó respecto al “piso” del Bitcoin, refiriéndose con el término nuevos creyentes a las personas que se abstienen de salir a vender sus Bitcoins con la primera caída del precio:

“Estos nuevos creyentes, que con cada año que pasa y con cada subida y bajada tienen más historia para construir sus nuevas verdades, son personas que ya no venderán sus Bitcoins en el corto plazo, sino que están convencidos de que vale la pena preservarlos para el futuro y hasta dispuestos a comprar más en precios bajos, y esto genera una base cada vez menor de BTC recientemente comprada que vuelven al mercado y generan un nuevo piso cada vez más alto para su valor de mercado.”

Un factor fundamental para entender la volatilidad en las criptomonedas es la influencia que tienen determinados personajes públicos en su valor. El caso más conocido fue el de Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, en mayo de este año. En el lapso de un mes, un Bitcoin pasó de cotizar en 65.000 dólares a alrededor de 45.000. ¿Qué pasó para que la criptomoneda experimente semejante caída? Tesla anunció que ya no se podrían comprar sus autos con Bitcoin y, días más tarde, sugirió que la firma vendería parte de los Bitcoins que había comprado unos meses antes. La caída se ralentizó, e incluso se revirtió tan rápido como sucedió, con un Tweet de Musk en el que aseguraba que “para aclarar la especulación, Tesla no ha vendido un solo Bitcoin”.

Desde hace poco menos de dos meses, el Bitcoin ha tenido su periodo más estable, manteniendo su valor alrededor de los 35.000 dólares. En este gráfico de Coindesk se puede ver su evolución en el último año:



Así, con el tiempo, es esperable que el valor del Bitcoin, y de otras criptomonedas, eventualmente se estabilice. Lo difícil, en todo caso, es predecir cuándo pasará.

¿Qué dice el proyecto de Ley que busca regular las criptomonedas en Argentina?



El propio José Luis Ramón expresó que su objetivo es “que los trabajadores en relación de dependencia y exportadores de servicios tengan la opción de cobrar su sueldo entero o parcial en criptomonedas.” El proyecto lleva la firma, además, de otros 5 diputados: Flavía Morales (Misiones), Alberto Asseff (Buenos Aires), Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego) y Ricardo Wellbach (Misiones).

Según el portal de noticias iProUP, el proyecto de Ley presentado en diputados busca:

● Definir el significado de criptomonedas y otros términos relacionados.

● Las obligaciones del empleador y la decisión expresa que debe realizar el empleado para percibir su salario en monedas digitales.

● El trabajador además puede elegir si cobra todo o una parte en criptomonedas y elegir en cuál.

● En cuanto al recibo de sueldo, deberá informar el monto cobrado en pesos.

Resulta interesante resaltar que, según un estudio del “Center for the Governance of Change” de IE University titulado “Criptomonedas y el futuro del dinero” realizado a comienzos del 2020, el 24,7% de los argentinos consultados tenía dinero invertido en criptomonedas, mientras que el 79% aseguró que invertiría en criptomonedas en un futuro.