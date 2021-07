Villa Mitre, estafaron a sus propios vecinos. Algunos perdieron hasta 2 millones de pesos

En Villa Mitre vecinos denunciaron haber sido estafados con el sueño de la casa propia; los damnificados contaron a Canal11 lo que están viviendo. La empresa acusada es "Viviendas EDEN" quien aparentemente prometía desde hace dos años la construcción de viviendas prefabricadas tipo cabañas, la construcción nunca se llevó a cabo.

Las victimas aseguraron que se trata de un engaño masivo que afecta a más de 10 familias. Las pérdidas llegarían incluso hasta los dos millones de pesos.

Una de las víctimas comentó que su madre está viviendo en la calle, ya que destruyó su vivienda para colocar la nueva, pero esta nunca llegó, “nosotros vamos perdiendo medio millón de pesos” sentenció.

Aseguró ser vecina de los estafadores con quien siempre mantuvo una buena relación, pero se cansó y decidió enfrentar al hombre que le habría confesado no tener la casa ni el dinero. “La única opción que encontraban era que paguemos 12 cuotas más y con esa plata ellos me iban a ir comprando los materiales”, aseveró antes de agregar: “les dije que no los iba a dejar vivir”.

Otra de las damnificadas aseguró haber entregado dos millones de pesos, muy angustiada: “saque dos préstamos, hace seis meses que no veo mi sueldo porque los prestamos me lo absorben”.

Las personas que sufrieron esta estafa se manifestaron frente a la seccional número 4 de Villa Mitre exigiendo que actué la justicia sobre su caso.