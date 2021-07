Caletti celebró la unión del frente de Todos: “Fue producto del consenso”

Fue este sábado cuando venció el plazo para el cierre de las listas de candidatos salteños que competirán en los comicios nacionales, más precisamente en las PASO del 12 de septiembre, con distintas propuestas, listas, armados y hasta algún que otro enojo.

Entre las sorpresas una novedad sobresaliente, y luego de una judicialización para saber quién utilizaría las siglas del Frente de Todos en Salta, finalmente que el Partido de la Victoria y el Partido Justicialista, entre otros, resolvieron conformar una única coalición peronista y de respaldo al Gobierno nacional, con lo cual habrá dos listas: una estará encabezada por Emiliano Estrada quien será acompañado por Pamela Calletti y el intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés; y la otra integrada por el delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación, Jorge Guaymás; Kitty Blanco y el periodista Jorge Villazón.

En este contexto InformateSalta dialogó con Calletti, quien además es candidata a convencional constituyente en las elecciones provinciales, quien compartió su parecer respecto a la conformación de las listas y de su participación. “Siempre trabajé en la actividad política en sus cuadros técnicos, soy abogada, asesora judicial del gobernador, apoderara del PJ, del Frente de Todos y de Gana Salta y en estos momentos siento que debemos involucrarnos en la política”, aseveró.

Del mismo modo manifestó que “la gente está mal y tenemos un gran desafío por delante, cuando armamos las listas la propuesta fue estar juntos, el enemigo nuestro y de los salteños es la grieta, no debemos fomentar la grieta sino ofrecer oportunidades a los salteños y a Salta”, reflexionó sobre el contexto.

Es por eso que algunos ejes de la campaña que impulsarán serán que “debe haber una provincia productiva, que los chicos no se vayan de la provincia, que los padres no estén afligidos si no pueden darle educación a sus hijos; queremos una Salta con futuro, trabajo digno y con oportunidades”.

Por último y sobre la unión del PJ con el Partido de la Victoria para ir juntos a estas primarias, Calletti rescató que “fue producto del consenso, es fundamental que estemos todos unidos porque el enemigo es la violencia, la indigencia, la pobreza”, enumeró para concluir.