Madres contra el Paco piden desesperada asistencia por venta de droga en Finca Valdivia

La venta y el consumo de drogas en nuestro país es sin lugar a dudas uno de los flagelos más grandes que desencadena en un sin fin de delitos más, arruinando familias completas. Sin ir más lejos hoy tenemos un caso que lo tiene entre la vida y la muerte al cantante "Chano" quien producto del consumo de estupefacientes protagonizó un hecho de violencia en donde resultó herido de bala por la policía.

InformateSalta dialogó con Susana González referente de las Madres del Paco, mujer que supo dar pelea junto a otras madres para ayudar a sus hijos. Proyectos y un sin fin de ideas surgieron de estas madres desesperadas que hoy lamentan todo haya quedado trunco y en medio de una lucha por recuperar su salud enfrentan a diario la adicción de su hijo, que ve amenazada por el descontrol que existe en B° Finca Valdivia de nuestra Ciudad, donde asegura la venta de alcohol y drogas es incesante.

"Cuarenta y ocho veces llamé al 911 y no me dieron respuestas. Tengo un hijo con problemas de adicciones. Estoy cansada que me robe. El Ministro de Seguridad no sé que función está cumpliendo, Finca Valdivia es tierra de nadie. Negocios abiertos, venta de bebida alcohólica, juntadera en las esquinas"

Susana contó que hoy padece la adicción de su hijo y lucha contra una enfermedad terminal, sin contar con un apoyo desde el Estado ya que se terminó con el Programa de Salud Mental y esto permite que el adicto se interne solo si él quiere.

"Somos la familias las que sufrimos. El adicto no siente, no entiende nada solamente las familias sufrimos. Yo llevo 16 años luchando contra el paco, salía, cortaba rutas, reclamaba, presenté el proyecto del Centro de desintoxicación, no existe. No existe ningún político que se preocupe por las adicciones. Detrás de las adicciones viene la delincuencia porque salen a robar ", finalizó.