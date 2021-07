Denuncian maltratos a residentes de un hogar de ancianos de Orán

Un audio se viralizó en las últimas horas causando conmoción por el maltrato que estarían atravesando los abuelos que residen en el hogar de ancianos San Vicente de Paul, ubicado en la ciudad de Orán, sitio donde los tendrían en malas condiciones, descuidados, mal alimentados, entre otros problemas.

La situación interna que atravesaría este hogar la dio a conocer un abuelo residente del mismo, quien se presentó como Ignacio Martínez, en el audio donde enumeró los múltiples inconvenientes y maltratos que estaría recibiendo junto a los otros albergados.

“Soy discapacitado, estoy ciego, estoy en el hogar de ancianos, necesito que me ayuden por favor, estoy operado dos veces del intestino, me tienen que operar de la hernia y aquí me siento mal”, inicia el audio de este abuelo quien luego da a conocer todos los problemas que padecerían a diario.

Contando que hace 5 años que está en el hogar donde antes los atendían bien, ahora “todo está mal desde que entró esta señora, no nos dan de comer bien, nos atienden mal, nos dicen que no hay presupuesto, nos amenazan que nos van a echar, tratan mal a las enfermeras, al personal de limpieza, esa señora está mal”, en relación con quien sería la encargada de la residencia.

El abuelo afirman que junto a la encargada, en el hogar “trabajan” su marido y sus hijas, quienes igualmente los descuidarían. “La hija que viene cocina pero como para los chachos y nos tienen amenazados, los otros abuelos tienen miedo como yo y no quieren hablar”, aseguró clamando por favor “que alguien me escuche, soy ciego y no puedo hacer nada, me tengo que operar de la hernia”, repitió.

“Por favor que alguien venga, no dejan entrar a nadie, vino gente de Salta, vino una señora supervisora pero no quiso hablar conmigo, a nosotros no nos preguntan cómo estamos ni qué necesitamos”.

Las falencias también estarían en lo edilicio del inmueble de retiro. “Aquí he sufrido tanto con el baño, no tenía puerta, la mochila (está) rota, una enfermera Natalia nos lo ató con alambres y así anda cuántos meses, tuve que comprar una puerta que costó $4000, nos dicen que no hay presupuesto”, comentó el abuelo en otra parte del audio que causó conmoción por todas las falencias y maltratos que estarían desarrollándose en dicho hogar.